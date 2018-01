Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Thema Kirchenasyl

Es klingt banal, aber ein Rechtsstaat ist ein

Rechtsstaat, weil er das geltende Recht auch umsetzt. Mit Blick auf

das Kirchenasyl können einem da Zweifel kommen, denn es findet in

einem juristischen Graubereich statt, den der Staat aber duldet. Darf

so etwas sein? Dürfen es sich nicht-staatliche Organisationen

herausnehmen, allen verbindliche Regeln zu brechen, um in

wohlmeinender Absicht im Verwaltungsverfahren abgelehnte Asylbewerber

vor der Ausweisung zu bewahren. Gemeinden, die Kirchenasyl gewähren,

geht es um humanitäre Hilfe – ausschließlich in Härtefällen. Doch was

ist ein Härtefall und was nicht? Hier gibt es kein festes Regelwerk.

Abstrakt betrachtet ist die Kritik am Kirchenasyl deshalb

verständlich. Ein Rechtsstaat ist aber auch ein Rechtsstaat, wenn er

Schutzsuchenden ein faires Verfahren zur Beurteilung ihrer

Schutzbedürftigkeit zugesteht. Dabei kann es, wie in allen anderen

behördlichen Vorgängen, zu Fehlurteilen kommen. Kirchenasyl mag hier

in Ausnahmefällen eine notwendige Korrektur ermöglichen. Es ist und

bleibt aber eine Gratwanderung.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 – 585261

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell