Schwäbische Zeitung: Parität bedeutet mehr als ein paar Euro mehr – Kommentar zu Krankenkassenbeiträgen

Es ist durchaus verständlich, wenn sich

Mittelständler und Handwerksbetriebe derzeit von der Politik

gegängelt fühlen. Sie haben noch nicht einmal die neue

Datenschutzgrundverordnung verdaut, da wird ihnen, mit der Rückkehr

zur Parität, das nächste teure Paket geliefert. Mit fünf Milliarden

Euro zusätzlicher Kosten rechnen Arbeitgebervertreter. Das ist kein

Klacks.

Dennoch ist die Rückkehr zur Parität zum jetzigen Zeitpunkt

richtig – schlicht deshalb, weil sie später nie mehr durchsetzbar

wäre. Denn jedem, ob dem Abgeordneten in Berlin oder dem

Kommunalpolitiker in Ravensburg, dürfte klar sein, dass das

Gesundheitssystem künftig nur noch teurer wird. Zum medizinischen

Fortschritt gehört eben beides: die Aussicht auf ein längeres Leben,

die aber nicht zum Nulltarif zu haben ist. Auch die Situation in der

Pflege lässt sich nur verbessern, wenn dafür Geld in die Hand

genommen wird. Es ist absehbar, dass die dicken Finanzpolster einiger

Kassen alsbald abschmelzen werden.

Kurzfristig können sich die Arbeitnehmer auf ein paar Euro mehr

freuen. Längerfristig auf die Aussicht, die Kostensteigerungen im

Gesundheitssystem nicht allein schultern zu müssen. Dazu kommt: Wenn

die Arbeitgeber wieder den gleichen Anteil bezahlen, wächst

vielleicht der Druck, auf unsinnige Gesundheitsausgaben zu

verzichten. Und damit wäre allen gedient.

