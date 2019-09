Seminar Auslagerungscontrolling online buchen – Seminare in Berlin

Stuttgart & Leipzig 02.10.2019

München & Frankfurt 19.02.2020

Berlin & Stuttgart 11.03.2020

Zielgruppe:

> Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern, Kapitalanlage- und Fondsgesellschaften, Leasing- und Factoring-Gesellschaften

> Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Auslagerungsmanagement, Risikocontrolling, Compliance, IT-Sicherheit und Interne Revision

Ihr Nutzen:

> Aufgaben und Pflichten des Auslagerungsbeauftragten

> Risikoanalyse bei Auslagerungen: “Rote Linien—- kennen

> Laufende Überwachungspflichten des Auslagerungsbeauftragten

Seminarprogramm:

Aufgaben und Pflichten des Auslagerungsbeauftragten

> Das Aufgabenspektrum des Outsourcing-Beauftragten

> Effiziente Kommunikation zwischen Outsourcer und Insourcer

> Definition von Eskalationsprozessen

> Aussagefähiges Management-Reporting

> Abgrenzung von Auslagerung und Fremdbezug nach MaRisk

Risikoanalyse bei Auslagerungen: “Rote Linien—- kennen

> Risikoanalyse im Outsourcing-Prozess

> Durchführung der qualitativ verschärften Risikoanalyse auf Basis einheitlicher Scoring-Kriterien

> Einschätzung von Risikogehalt und Risikokonzentration bei Auslagerungen mehrerer Aktivitäten an einen Dienstleister

> Maßstäbe für Steuerungs- und Kontrolltätigkeiten und deren Durchführung

> Prüfungssichere Bewertung von Ausstiegsstrategien und Notfallplänen

> Definition einer maximalen Schlechtleistung eines externen Dienstleisters

> Überwachung der Leistungserbringung

Laufende Überwachungspflichten des Auslagerungsbeauftragten

> MaRisk-Anforderungen an Monitoring- und Kontrollhandlungen

> Bewertung von Vertragsgestaltung, Leistungskontrollen und organisatorischer Vorgaben

> Neue Präzisierung von Zustimmungsvorbehalten und weitreichenden Informationsrechten

> Neue Vorgaben an Kontroll- und Berichtspflichten des Dienstleisters und des Auslagerungsbeauftragten

> Exit-Strategie AT9 Tz 6 iVm §25b KWG

> Optimierung der Kennzahlen zur Risiko- und Performance-Messung

> To Do–s für die Outsourcer aus Erkenntnissen von Sonderprüfungen

> SREP und EZB-Vorgaben für die Steuerung der Risiken

