Serap Güler (CDU) will für Bundestag kandidieren – Integrationsstaatssekretärin tritt gegen Lauterbach an

Serap Güler, NRW-Staatssekretärin für Integration, plant ihren Abschied aus der Landespolitik. Der CDU-Politikerin aus Köln will im September für den Bundestag kandidieren. „Nach diversen Rücksprachen mit Parteifreunden sowie Familie und Freunden habe ich mich entschieden, mich als Bundestagskandidatin für den Bundestagswahlkreis Leverkusen/Köln-Mülheim zu bewerben“, sagte Güler dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Dienstag-Ausgabe). Damit kommt es zu einem spannenden Duell: Für die SPD tritt dort Gesundheitsexperte Karl Lauterbach an. Der hatte den Wahlkreis Leverkusen/Köln IV im Jahr 2017 mit 38,5 Prozent gewonnen. Lauterbach sagte dem „Kölner Stadt-Anzeiger“, es sei ihm egal, wer gegen ihn kandidiere. „Ich habe keine Präferenzen, wer für die CDU in meinem Wahlkreis antreten wird. Es wird auf jeden Fall einen fairen Wahlkampf geben.“

https://www.ksta.de/politik/kandidatur-fuer-bundestag-gueler-will-mit-laschet-nach-berlin-wechseln-38065398

