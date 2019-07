Sichere Arbeitsplätze vor allem in technischen und sozialen Branchen / Deutschlands beste Jobs mit Zukunft: Studie identifiziert 676 Großunternehmen mit den sichersten Arbeitsplätzen

Berufstätige wollen sich an ihrem Arbeitsplatz

nicht nur wohlfühlen – ihnen ist vor allem wichtig, dass er ihnen

eine sichere Stelle in einem zukunftsfähigen Job bietet. Die besten

Chancen auf Arbeitsplätze mit so einer guten langfristigen

Perspektive finden sich vor allem in technischen und sozialen

Branchen. Denn in den Bereichen Technische Dienstleistungen,

Maschinenbau, Krankenhäuser, Sozial- und Gesundheitswesen sowie IT &

Telekommunikation finden sich die meisten großen Firmen mit einer

hervorragenden Sicherheit und Stabilität der Arbeitsplätze. Das

zeigt die Studie „Deutschlands beste Jobs mit Zukunft“, die das

Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) im Auftrag

von Focus und Focus Money durchgeführt hat. Untersucht wurde die

Entwicklung der Anzahl der Mitarbeiter, des Umsatzes und des Gewinns

von 3691 transparenten Unternehmen mit mindestens 250 Mitarbeitern in

Deutschland. 676 Betriebe aus 111 unterschiedlichen Branchen

qualifizierten sich für das studienbegleitende Siegel „Deutschlands

beste Jobs mit Zukunft“. Es zeigt Bewerbern, welche Unternehmen eine

besonders hohe Arbeitsplatzsicherheit bieten.

In Bereich „Technische Dienstleistungen“ weisen insgesamt 49 der

untersuchten Unternehmen eine besonders hohe Arbeitsplatzsicherheit

auf – mehr als in jeder anderen Branche. Zu den hier Ausgezeichneten

gehört zum Beispiel TÜV Nord Cert. Bei der

Zertifizierungsgesellschaft des TÜV Nord kümmern sich mehr als 1200

Experten um die Bewertung und Bescheinigung von gesetzlichen Vorgaben

und darüberhinausgehenden freiwilligen Standards in Unternehmen und

Organisationen. In Zwickau bietet die FES Fahrzeug-Entwicklung

Sachsen besonders zukunftsträchtige Arbeitsplätze in der Entwicklung

von Fahrzeugkomponenten und Prototypen.

Im traditionell starken Maschinenbau konnten sich 47 Unternehmen

für das Siegel „Deutschlands beste Jobs mit Zukunft“ qualifizieren.

Darunter die Bremer Hydraulik-Spezialisten Hansa-Flex und der

Weltmarktführer für Reinigungsgeräte und -systeme Kärcher, dessen

Name so intensiv mit Hochdruckreinigern assoziiert wird, dass

„kärchern“ inzwischen als Verb in den Duden aufgenommen wurde.

Überdurchschnittlich sichere Arbeitsplätze bieten auch 42

Krankenhäuser wie zum Beispiel die Helios Kliniken Schwerin und das

Evangelische Klinikum Bethel in Bielefeld, beides Krankenhäuser der

Maximalversorgung. Jenseits der Hospitäler finden sich im Sozial- und

Gesundheitswesen weitere 36 Arbeitgeber mit einer stabilen

langfristigen Beschäftigungsperspektive. Dazu gehören die

Arbeiter-Samariter-Bund Sozialeinrichtungen in Hamburg, die neben

Sozialstationen und Pflegeeinrichtungen auch eine Haus- und

Pflegenotrufzentrale betreiben, und das Ökumenische Gemeinschaftswerk

Pfalz. Die überkonfessionelle Einrichtung unterstützt Menschen mit

Beeinträchtigungen und Langzeitarbeitslose in der Pfalz und der

Saarpfalz.

Unter den IT- und Kommunikationsdienstleistern wurden 33

Unternehmen für ihre hohe Arbeitsplatzsicherheit ausgezeichnet, wie

zum Beispiel der Gigant für Unternehmenssoftware aus Walldorf, SAP,

und das Soziale Berufsnetzwerk Xing, das in Deutschland seit Jahren

seinem Konkurrenten aus Übersee, LinkedIn, erfolgreich Paroli bietet.

Hintergrundinformationen

Für die Siegel-Studie „Deutschlands beste Jobs mit Zukunft“

untersuchte das IMWF 3.691 in Deutschland ansässige Unternehmen mit

mindestens 250 Mitarbeitern, die für den Untersuchungszeitraum der

Geschäftsjahre 2013 bis 2017 gesicherte Zahlen zur Entwicklung von

Belegschaftsgröße, Umsatz und Gewinn veröffentlicht haben.

Ausgezeichnet wurden diejenigen Unternehmen, die in diesem Zeitraum

in keinem Jahr Arbeitsplätze abgebaut haben, deren jährlicher Umsatz

jedes Jahr größer als der gleitende Durchschnitt und deren operatives

Ergebnis in dieser Zeit durchweg positiv ausfiel.

IMWF – Institut für Management- und Wirtschaftsforschung

Das IMWF wurde aus der Erfahrung heraus gegründet, dass die

Ergebnisse wissenschaftlicher Ausarbeitungen und Marktanalysen für

Entscheider in der Wirtschaft oftmals nicht die hinreichende

Praxisnähe und Relevanz haben. In Folge dessen bleibt die

Unterstützung wissenschaftlicher Institutionen durch Unternehmen

oftmals hinter den Erwartungen der Lehrstühle zurück. Vor diesem

Hintergrund versteht sich das IMWF als Plattform, auf der Kontakte

zwischen Wissenschaft und Unternehmen geknüpft werden, die an

fundierter Aufarbeitung relevanter Management- und Wirtschaftsthemen

interessiert sind.

Dieses Netzwerk wird wesentlich durch Wilhelm Alms aufgebaut. Er

hat als ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Mummert Consulting

vielfältige Erfahrungen mit der Umsetzbarkeit von

Forschungsergebnissen in der Managementpraxis gesammelt und hat es

sich zur Aufgabe gemacht, Brückenschläge zwischen Wissenschaft und

Wirtschaft zu initiieren.

Wenn Sie an diesem Netzwerk partizipieren wollen, freut sich das

IMWF über Ihre Nachricht. Von wissenschaftlichen Partnern wird

erwartet, nachweislich praxisorientierte Forschung leisten zu wollen.

Im Gegenzug hierzu obliegt es den eingebundenen Unternehmen,

relevante Fragestellungen zu formulieren und die Freiräume für die

Aufarbeitung dieser Themen zu gewährleisten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.imwf.de

