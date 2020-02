Sieben Kinder in Idlib bei eisigem Wetter in Lagern gestorben – Save the Children befürchtet weitere Todesopfer

Sieben Kinder – darunter ein erst sieben Monate altes Baby – sind

an den eisigen Temperaturen und schrecklichen Lebensbedingungen in den

Flüchtlingslagern der nordwestsyrischen Region Idlib gestorben. Dies konnte Save

the Childrens Partner in Idlib, Hurras Network, bestätigen. Unter den Opfern

sind Kinder, die in improvisierten Camps durch defekte Heizgeräte starben.

“Wir befürchten weitere Todesopfer”, sagt Sonia Khush, Länderdirektorin von Save

the Children in Syrien. “In Idlib herrschen absolut unmenschliche

Lebensbedingungen. Immer mehr Zivilisten suchen in eisiger Kälte an der Grenze

zur Türkei Zuflucht vor den Kämpfen. Frauen und Kinder haben bei Temperaturen

unter dem Gefrierpunkt kein Dach dem Kopf, keine warme Kleidung. Selbst wenn es

ihnen gelingt, ein Zelt, eine Heizung und eine Matratze zu finden, riskieren

sie, durch defekte Heizgeräte zu ersticken oder dass ihre Unterkunft abbrennt.”

Ein Mitarbeiter von Hurras Network berichtet: “Zwei Schwestern im Alter von drei

und vier Jahren starben, als ihr Zelt abbrannte, weil ihre Heizung nicht sicher

war. Ihre schwangere Mutter erlitt Verbrennungen. Ein 14-jähriger Junge, der mit

seiner siebenköpfigen Familie in einem kleinen Zelt lebte, erlag den eisigen

Temperaturen.”

Die Partnerorganisation von Save the Children verzeichnete außerdem den Tod von

zwei Mädchen im Alter von drei und zehn Jahren, die wegen defekter Heizgeräte

erstickten, sowie den Tod eines einjährigen Mädchens und eines sieben Monate

alten Jungen, die während der schweren Kälte einen Herzstillstand erlitten. Mehr

als 80.000 Menschen leben derzeit auf freien, schneebedeckten Feldern und sind

dem eisigen Winter in Nordsyrien schutzlos ausgesetzt.

Seit dem 1. Dezember 2019 wurden rund 900.000 Menschen, mindestens die Hälfte

davon Kinder, wegen der Eskalation der Gewalt in Idlib in die Flucht getrieben.

In der Region wurde mittlerweile mehr als ein Viertel der Bevölkerung

vertrieben. Die überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge sind Kinder und Frauen,

die sich lediglich mit der Kleidung, die sie am Leib trugen, auf den Weg gemacht

haben. Um sich warm zu halten, verbrennen die Frauen Plastik und andere

brennbare Materialien.

Mira, ein 13-jähriges Mädchen, erzählt: “Ich mochte den Schnee im Lager nicht,

weil es sehr kalt war. Meine beiden Schwestern und ich wurden krank. Ein Teil

unseres Zeltes brach unter dem Gewicht des Schnees zusammen. Ich besitze keine

Kleidung oder etwas anderes, das mich in unserem Zelt warmhält. Ich wünsche mir

Schuhe, um im Schnee zu spielen wie meine Freunde.”

Save the Children ruft alle Konfliktparteien auf, die internationalen

humanitären Standards und Menschenrechtsgesetze einzuhalten und besonders

Schulen, Krankenhäuser und andere wichtige zivile Infrastrukturen nicht

anzugreifen. Besondere Anstrengungen sollten unternommen werden, um Kinder zu

schützen, die durch die Auswirkungen von Explosivwaffen in diesem Konflikt

gefährdet sind.

Hinweise für die Redaktionen:

Die Bevölkerung von Idlib beträgt drei Millionen Menschen. Nach Angaben der

Vereinten Nationen sind seit dem 1. Dezember 2019 über 900.000 Menschen

vertrieben worden. Save the Children schätzt, dass mindestens die Hälfte davon

Kinder sind. Mehr als 40% der Schulen und Bildungseinrichtungen in Idlib sind

entweder beschädigt, zerstört oder außer Betrieb. Die noch verbleibenden Schulen

verzeichnen in einigen Gebieten mehr als 80 Schüler pro Klasse. Bis Ende Januar

wurden zusätzlich mehr als 3.700 Lehrer und Lehrerinnen vertrieben.

Save the Children hat Sprecher in der Region. Bei Interviewanfragen wenden Sie

sich bitte an unsere Pressestelle in Berlin.

Über Save the Children

Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und

Kinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und

Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte

unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in über 120 Ländern im Einsatz.

Save the Children ist da für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen –

seit 100 Jahren und darüber hinaus. Diese Kinder zu schützen, zu stärken und zu

fördern ist das zentrale Anliegen der Organisation. Die Schwerpunkte der Arbeit

liegen in den Bereichen Schule und Bildung, Schutz vor Ausbeutung und Gewalt

sowie Überleben und Gesundheit. Save the Children setzt sich ein für eine Welt,

die die Rechte der Kinder achtet. Eine Welt, in der alle Kinder gesund und

sicher leben und frei und selbstbestimmt aufwachsen können.

