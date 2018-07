Sommermatinée im Hohhaus-Museum am Sonntag, 15. Juli

– SOMMERMATINÉE IM HOHHAUS-MUSEUM

– Der Lions-Club Lauterbach-Vogelsberg lädt am Sonntag, 15. Juli um 11:15 Uhr zum Benefizkonzert in den Rokokosaal des Hohhaus-Museums in Lauterbach ein.

– Der Erlös des Konzertes fließt in die Arbeit der Veranstaltungsreihe ?Vulkansommer?.

Erstmalig findet der ?Vulkansommer? in der Zeit vom 6. Juli bis 7.August im Vogelsberg statt. Die Veranstaltungsreihe mit 17 kulturellen Höhepunkten umfasst Lesungen, Filmvorführungen und Konzerte ebenso wie Theater und Kinderveranstaltungen und wird von 11 Veranstaltern ausgerichtet. Diese engagieren sich überwiegend ehrenamtlich, um kulturelle Akzente in der Region zu setzen.

Eines der insgesamt sechs Konzerte dieses KulturfestivaIs wird vom Lions-Club Lauterbach-Vogelsberg veranstaltet. ?Gerne sind wir als Service-Club in Lauterbach dabei, wenn es darum geht, einen weiteren kulturellen Höhepunkt in unserem Stadtleben zu etablieren?, so der Präsident des Lions-Club, Uwe Hedrich.

Nach dem Motto ?aus der Region ? für die Region? hat der Club für das Kammermusikkonzert die Künstlerin Marit Neuhof aus Schlitz engagiert, mit der bereits seit vielen Jahren eine enge Beziehung besteht.

Marit Neuhof (Violine) und Eri Sakaguchi (Klavier) werden am Sonntag, dem 15. Juli 2018 um 11.15 Uhr einen sommerlichen Vormittag im Rokokosaal des Hohhaus ? Museums gestalten

Ein Programm mit lieblicher Musik für einen Sommertag haben sich die beiden Musikerinnen ausgesucht: Werke von Mozart, Brahms und Debussy werden die Liebhaber der klassischen Musik erfreuen.

Beide Künstlerinnen studieren derzeit an der Musikhochschule Frankfurt. Marit ist Violinstudentin von Prof. Susanne Stoodt, Eri studiert bei Prof. Angelika Merkle Klavierkammermusik im Masterstudiengang. Marit Neuhof spielt eine Violine von Rogerius Bon Nicolai Amati, Cremona, 1678, die ihr leihweise von der Sinfonima – Stiftung zur Verfügung gestellt wird. Alle Freunde der Kammermusik sind herzlich willkommen!

Karten kosten im Vorverkauf EUR 15,- und sind bei der Buchhandlung Lesezeichen in Lauterbach, in der Geschäftsstelle des Schlitzer Boten in Schlitz und der Firma Elektro-Möller in Angersbach erhältlich.

Das Programm mit allen Veranstaltungen des Vulkansommers finden Sie unter www.vulkansommer.de

Kartenvorverkauf

Der Vorverkauf für die einzelnen Veranstaltungen beginnt am Samstag, 16. Juni. Anlaufstellen sind in Lauterbach die Buchhandlung Lesezeichen, in Angersbach die Firma Elektro-Möller und in Schlitz die Geschäftsstelle des Schlitzer Boten.

Der Vorverkauf für die jeweilige Veranstaltung endet immer zwei Tage vor dem Tag dieses Termins.

Fast 20 Sponsoren stehen hinter der neuen regionalen Kulturidee und unterstützen das umfangreiche Programm in drei Gemeinden.

Das Projekt Vulkansommer wird unter anderem unterstützt vom Bundesprogramm ?Demokratie leben!? (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) sowie vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst.

Das gesamte Programmheft zu Durchblättern finden Sie hier: www.vulkansommer.de