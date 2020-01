Spätes Verbot

Das Verbot von Combat 18, so richtig es ist, kommt Jahre zu

spät. Bereits 2018 berichtete die FR über interne Dokumente der Gruppe. Schon

damals war klar, dass diese radikal und gut organisiert war – und dass ihre

Kader in Tschechien an Schusswaffen übten. Doch die Behörden blieben dabei, dass

Combat 18 für ein Verbot zu lose strukturiert sei. Es brauchte offenbar den Mord

an Walter Lübcke und die Nähe des Hauptverdächtigen Stephan E. zu den Köpfen des

Netzwerkes, um ein Umdenken im Innenministerium anzustoßen. Einige mutmaßen

schon, die Behörden könnten über ihre umstrittenen V-Leuten so eng mit der

Gruppe verstrickt gewesen sein, dass es schlicht als zu riskant erschien, sie zu

zerschlagen. Es ist zu begrüßen, dass die Sicherheitsorgane den Kampf gegen

rechte Terrornetzwerke ernster nehmen als vor fünfzehn Jahren, als der NSU

mordete. Der Eindruck bleibt, dass dieser Kampf immer noch nicht entschlossen

genug geführt wird.

