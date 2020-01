SPD hat ein Experiment gewagt SPD-Vize Klara Geywitz verteidigt Entscheidungsfindung für die neue, bereits in der Kritik stehende Parteiführung

Von Joachim Zießler

An Ihrer Potsdamer Sportschule haben Sie die Mitschüler bewundert, die Tag für

Tag motiviert ihre Bahnen zogen, obwohl das Ziel Olympia weit weg war. Wie

motivieren Sie sich, im SPD-Umfragetief weiterzumachen? Klara Geywitz:

Umfragewerte unter 15 Prozent treffen einen natürlich. Aber der direkte

Zusammenhang zwischen tatsächlicher Leistung und entsprechender Belohnung ist in

der Politik oftmals leider nicht gegeben. Die SPD hat unglaublich viele Gesetze

auf den Weg gebracht, die das Leben der Menschen ganz konkret verbessern: Wir

haben eine Mindestausbildungsvergütung für Azubis eingeführt, haben das BAföG

erhöht, setzen eine Grundrente durch. Dass man nicht immer Dank bekommt, muss

man wissen, wenn man Politik macht. Was mich motiviert, ist, mit Menschen

zusammenzutreffen, mir ihre Sorgen und Nöte anzuhören – und oft genug auch

helfen zu können. Das Zwischenmenschliche in der Politik ist für mich eine

starke Antriebsfeder.

Bei der Wahl ihrer neuen Spitze hat sich auch die SPD ihren Brexit-Moment

gegönnt: Hauptsache, Außenseiter! Hauptsache, ein Neuanfang! Macht direkte

Demokratie für die SPD auch künftig Sinn, wenn eine neue Führung gesucht wird?

Ich würde das nicht als Brexit-Moment bezeichnen. Der Austritt Großbritanniens

aus der EU ist eine große Tragödie. Die SPD hat ein demokratisches Experiment

gewagt: Alle Mitglieder durften bestimmen, wer die Partei künftig anführen

soll. Nun ist Politik keine exakte Wissenschaft. Es gibt nie die eine Wahl, die

hundertprozentig richtig ist, während die andere hundertprozentig falsch ist.

Für viele Mitglieder war dies ein nicht einfacher Abwägungsprozess, für welches

Team sie stimmen sollten. Am Ende haben sich dann mehrheitlich die Mitglieder

durchgesetzt, die sich wünschten, dass die Partei ihre Position jenseits der

Großen Koalition bestimmt, jenseits der Sachzwänge, denen man in der

Regierungsverantwortung unterworfen ist.

Sind Urwahlen mit ihrer Anfälligkeit für Stimmungen geeignet für komplexe

Fragestellungen wie der nach der künftigen, über Jahre gültigen Parteistrategie?

Ich habe das als einen sehr positiven Prozess erlebt. Was die neue Parteiführung

jetzt machen muss, ist Unterwegs sein und Reden. Es gibt in allen

Parteigliederungen einen großen Bedarf an Austausch über unsere Positionen und

Ziele, nach einer Parteiführung zum Anfassen. Das war auf allen 23

Regionalkonferenzen deutlich zu spüren. Der Andrang war jedes Mal riesig und am

Ende gingen die Teilnehmer alle sehr motiviert aus der Veranstaltung.

Was ist verkehrt an den Prinzipien indirekter Demokratie, bei der die

Delegierten die Stimmungen aus den Ortsvereinen mit zum Parteitag gebracht

hätten? Daran ist nichts verkehrt. Und sicherlich sind Elemente direkter

Demokratie auch nicht überall anwendbar. Aber es gibt wegweisende

Entscheidungen, die von allen akzeptiert werden sollen. Das war etwa bei der

Frage nach dem Eintritt in die große Koalition der Fall. Hier gab es in der

Partei ein derart starkes Für und Wider, dass klar war, diese Entscheidung

bedarf einer großen Legitimation. Zudem hatten wir jetzt in einer zu schnellen

Abfolge neue Parteivorsitzende. Das tut der SPD nicht gut. Deshalb waren wir uns

auch hier einig, dass die nächste Parteiführung eine größtmögliche Legitimation

braucht, um an dieser Stelle endlich Kontinuität einkehren zu lassen.

Der personelle Neuanfang schlägt sich nicht in den Umfragen nieder. Klafft eine

Kluft zwischen den Befindlichkeiten der Parteibasis und der Bevölkerung im

Ganzen? Man darf nicht erwarten, dass sich durch die Wahl von zwei Personen die

Welt gleich komplett ändert. Die Probleme der SPD sind nicht über Nacht

entstanden, denkt man etwa nur an die zu häufigen Wechsel an der Spitze. Meine

Erfahrung ist, dass Menschen Zeit brauchen, um Vertrauen zu entwickeln. Und

diese Zeit müssen wir ihnen auch geben.

Haben Sie ihr persönliches Scheitern schon verdaut? Die Trauerphase in der

Politik ist immer sehr kurz, was nicht ganz einfach ist. Ich habe das Ergebnis

eine halbe bis dreiviertel Stunde vor der Verkündigung vor der Berliner Presse

erfahren. Da war ich schon sehr enttäuscht. Als Politikerin muss man aber in der

Lage sein, nach einem kurzen Atemholen schon wieder professionell zu agieren.

Dann hatten wir nur eine Woche zur Vorbereitung des Parteitages, in der sich mir

die Frage stellte, ob ich als Stellvertreterin kandidiere. Natürlich hat man

nach einer derart langen Tournee mit dem bekannten Ergebnis den Impuls, sich

zunächst eine Pause zu nehmen. Aber es zeigte sich dann, dass viele der fast

100 000 Parteimitglieder, die für Olaf Scholz und mich gestimmt hatten,

und die ostdeutschen Landesverbände großen Wert darauf legten, dass unser Ansatz

auch in der neuen Parteispitze vertreten ist. Und so stand ich eine Woche später

schon wieder zur Wahl.

Sie kommen aus dem Brandenburger Landesverband, der seit 30 Jahren regiert.

Mussten sie schon Genossen erklären, wie das ist? Nein, zumal es ohnehin kein

Patentrezept gibt. Was in Brandenburg funktioniert, muss in Berlin oder Sachsen

noch lange nicht klappen. Dennoch ist es ein Geschenk, in dem Selbstbewusstsein

eines sehr erfolgreichen Landesverbandes verankert zu sein. Angesichts der in

der Partei durchaus vorhandenen Verzagtheit möchte ich gerne diese Zuversicht

vermitteln. Wir können es uns nicht leisten, zu verzagen – die SPD wird

gebraucht.

Hilft es gegen die Verzagtheit, wenn man gleichzeitig regiert und opponiert? Es

geht um gutes Regieren und Gestalten. Ich denke, niemand wird ernsthaft

bestreiten, dass die sozialdemokratischen Ministerinnen und Minister die

Leistungsträger im Kabinett sind. Und es geht nicht um paralleles Opponieren,

sondern darum, dass die SPD eine Vision von Politik entwickelt, die nicht in den

Grenzen der Groko gedacht wird und die über das Jahr 2021 hinaus reicht. Und das

fällt Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans naturgemäß leichter als Ministern,

die ihre Taten und Worte mit der täglichen Regierungspolitik in Übereinstimmung

bringen müssen.

Ist es zielführend, das linke Profil schärfen zu wollen, indem man

Steuersenkungen trotz voller Kassen als “gefährlich” abtut, wie Parteichefin

Saskia Esken? Wichtig ist, dass man den großen Investitionsstau wahrnimmt, den

wir in Deutschland vor uns her schieben. Der muss aufgelöst werden, damit

Schulen, Schwimmbäder und Straßen wieder auf den neuesten Stand gebracht werden.

Gerade in manchen Kommunen besteht ein großes Investitionshemmnis in Form der

Altschulden. Diese müssen beseitigt werden, damit die Kommunen wieder ein

lebenswertes Umfeld gestalten können. Dabei gilt für die Politik, in langen

Linien zu denken und nicht nach jeder schlechten oder guten Jahresbilanz die

Steuersätze zu heben oder zu senken.

Wenige Monate nach dem Mord an Walter Lübcke kam es nun zu Schüssen auf das Büro

des SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby. Wird der Rechtsterror immer noch

unterschätzt? Diese Vorfälle machen mich sehr betroffen. Zumal wir beim NSU

gesehen haben, dass es ein rechtsextremes, zu Morden bereites Netzwerk gibt.

Diese Gefahr des organisierten Rechtsradikalismus darf auf keinen Fall

unterschätzt werden. Insbesondere muss der Schutz der ehrenamtlichen

Bürgermeister verbessert werden. Neben den Sicherheitsbehörden sind aber auch

die Bürger selbst gefordert, unsere offene Gesellschaft im Alltag zu

verteidigen.

Olaf Scholz weigert sich, die schwarze Null – wie von der neuen SPD-Spitze

gefordert – aufzuweichen. Hat er Recht? Es ist ein normales Haushaltsverfahren,

den Etat zunächst so aufzustellen, dass er ausgeglichen ist. Angesichts des

aktuellen Milliardenüberschusses haben wir zudem eher das Problem, dieses Geld

in vernünftige Investitionskanäle zu lenken. Wir haben viele Fördermittel, die

nicht abfließen, weil es an Bauarbeitern, Sand oder Planern mangelt. Deswegen

wäre es sinnvoller, die Altschulden der Kommunen, immerhin 45 Milliarden,

abzubauen, damit diese überhaupt wieder investieren können. Olaf Scholz ist sich

mit der neuen Parteispitze einig, dass wir mehr in die Zukunft Deutschlands

investieren wollen, dass aber Verschuldung an sich kein Selbstzweck sein kann.

