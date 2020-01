Betreiber von Pflegeheimen und -diensten fordern “Pflegebekenntnisse” von Politikern / bpa: “Wer Hamburg nach der Wahl repräsentieren will, muss die Pflege im Blick haben”

Die Kandidatinnen und Kandidaten zur Bürgerschaftswahl sollen

sich klar zu zentralen pflegepolitischen Themen positionieren und mit dem

Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), der über 60 Prozent

der Hamburger Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste vertritt, in einen Dialog

auf Augenhöhe treten. Deshalb erhielten die über 300 Bürgerschaftskandidaten

einen Monat vor dem Wahltermin nun die Wahlprüfsteine des Verbandes. “Die

Sicherung der pflegerischen Versorgung gehört zu den großen Zukunftsaufgaben der

Landespolitik”, sagt die Hamburger bpa-Landesvorsitzende Karin Kaiser. “Wer die

Bürgerinnen und Bürger der Freien und Hansestadt Hamburg repräsentieren will,

muss die Pflege im Blick haben und handfest darlegen, wie er die Versorgung

seiner pflegebedürftigen Bürger sicherstellt. Private Pflegeheime und ambulante

Dienste sind dafür die zentralen Ansprechpartner.”

Der Verband fordert die Kandidatinnen und Kandidaten deshalb auf, sich zur

Bedeutung des privaten Unternehmertums in der Pflege und zur Sicherung der

pflegerischen Versorgung sowie zur Finanzierung von höheren Löhnen für Pflegende

zu äußern. Darüber hinaus sind konkrete Pläne zum weiteren Bürokratieabbau in

Hamburg gefragt. Auch bei der Bezahlung von höheren Gehältern für Pflegende, wie

sie die bpa-Mitgliedsunternehmen mit eigenen Arbeitsvertragsrichtlinien

umsetzen, erwarten die Pflegeunternehmer landespolitische Rückendeckung:

“Derzeit weigern sich Pflegekassen und der Sozialhilfeträger, die Vergütung von

Pflegediensten entsprechend zu erhöhen und damit die bereits erfolgten

Lohnsteigerungen zu refinanzieren”, kritisiert Kaiser. Stattdessen gebe es

langwierige Verhandlungen, die allein durch ihre Dauer die wirtschaftliche

Existenz mancher Pflegedienste bedrohten.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr

als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 400 in Hamburg) die größte

Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland.

Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe

und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa

organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 335.000

Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de

oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die

pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro.

