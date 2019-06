Spitzengespräch der Kultusministerkonferenz mit der Deutschen Bischofskonferenz und dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland

Spitzengespräch der Kultusministerkonferenz mit

der Deutschen Bischofskonferenz und dem Rat der Evangelischen Kirche

in Deutschland

Aktuelle Schul- und Hochschulthemen hat die

Kultusministerkonferenz (KMK) mit den Vorsitzenden der Deutschen

Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen Kirche in

Deutschland (EKD) sowie weiteren Vertretern besprochen. Das Gespräch

fand am 7. Juni 2019 im Rahmen der 366. Plenarsitzung der

Kultusministerkonferenz in Wiesbaden statt.

Zentrale Inhalte im ersten Teil des Gesprächs waren der

Religionsunterricht, die Förderung der Schulen in kirchlicher

Trägerschaft und der Umgang mit religiöser Pluralität im Schulleben.

Die Gesprächsteilnehmer würdigten die Bedeutung des

Religionsunterrichts in einer religiös und weltanschaulich pluralen

Schule und Gesellschaft und bekräftigten ihre gemeinsame

Verantwortung für das Fach. „Wir schätzen das Engagement der Kirchen

für den Religionsunterricht und sehen uns in der Pflicht, dafür zu

sorgen, dass das Fach auch entsprechend der Stundentafel erteilt

wird“, resümierte der Präsident der KMK, Hessens Kultusminister Prof.

Dr. R. Alexander Lorz.

„Die Bewältigung der mit der religiösen und weltanschaulichen

Vielfalt verbundenen Aufgaben reicht über den Religionsunterricht

hinaus“, erklärte der Ratsvorsitzende der EKD, Landesbischof Dr.

Heinrich Bedford-Strohm, und fügte hinzu: „Sie berührt immer auch die

Fragen und Formen gelebter Religion im Schulleben, in der

Schulentwicklung und im Schulprofil. In diesem Zusammenhang wird der

Streit, wie weit die Religionsfreiheit in der Schule reichen soll –

so nehmen wir es wahr -, deutlich schärfer.“ Mit Sorge betrachten die

Kirchen auch die Zunahme antisemitischer und anderer

religionsfeindlicher Übergriffe in Schulen. „Deshalb unterstützen wir

alle Anstrengungen“, so der Ratsvorsitzende, „eine Schulkultur zu

fördern, die von der Achtung vor der Würde jedes Menschen, von

gegenseitigem Respekt und Verständnis geprägt ist.“

Ein wichtiger Gesprächspunkt war die Förderung der Schulen in

freier Trägerschaft. Die Kirchen hoben hervor, dass kirchliche

Schulen sich als gemeinwohlorientierte Schulen verstehen. Kirchliche

Schulträger beteiligen sich an der gesellschaftlichen

Gesamtverantwortung für Kinder und Jugendliche und sehen sich in

besonderer Weise dem grundgesetzlichen Verbot einer Sonderung nach

Besitzverhältnissen verpflichtet. Dieses von den Eltern geschätzte

Bildungsengagement der Kirchen benötige aber auch staatliche

Unterstützung. Im Blick auf den Hochschulbereich würdigten die

Gesprächsteilnehmer, dass sich die theologischen Fakultäten und

Institute aktiv an interdisziplinären Forschungsprojekten und der

Entwicklung von fächerübergreifenden Studiengängen beteiligen. Der

Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx,

verwies darauf, „dass die Theologien einen originären Beitrag zu

Forschung und Lehre leisten, der durch andere Wissenschaften nicht

ersetzt werden kann“, und fügte hinzu: „Über die theologische

Ausbildung für kirchliche Berufe (Pfarramt, pastoraler Dienst,

Religionsunterricht) hinaus haben sich die theologischen Fakultäten

und Institute als Forschungseinrichtungen profiliert.“

Zudem teilen die Gesprächspartner die Sorge, dass im Kontext von

„alternativen Fakten und Wahrheiten“ in Teilen der Gesellschaft und

der Öffentlichkeit Universitäten und Wissenschaften als solche

infrage gestellt werden.

Ferner fand ein breiter Austausch über die derzeit angespannte

Situation von Religionsgemeinschaften an deutschen Hochschulen statt.

Die Kirchen erinnerten an die grundgesetzlich verankerte positive

Religionsfreiheit und warben für eine differenzierte Handhabung im

Umgang mit Religionsausübung auf dem Campus. „Religion als möglicher

integrativer Teil universitären Lebens hat eine hohe Bedeutung“, so

Kardinal Marx, und „braucht – wörtlich und übertragen – Raum in der

Lebenswelt der Studierenden.“ Die universitäre Diskussion über Fragen

der Religiosität helfe aus Sicht der Kirchen, bestehende Vorbehalte

abzubauen. Die Kirchen werden sich für einen von Respekt und

Dialogbereitschaft bestimmten Umgang mit der religiösen Vielfalt an

den Hochschulen einsetzen. Es wurde vereinbart, die regelmäßigen

Gespräche fortzusetzen.

An dem Gespräch nahmen von katholischer Seite neben Kardinal

Reinhard Marx unter anderem teil: Erzbischof Hans-Josef Becker

(Vorsitzender der Kommission für Erziehung und Schule), Weihbischof

Dr. Christoph Hegge (stv. Vorsitzender der Kommission für

Wissenschaft und Kultur), P. Prof. Dr. Joachim Schmiedl ISch

(Vorsitzender des Katholisch-Theologischen Fakultätentages), Prof.

Dr. Ansgar Hense (Leiter des Instituts für Staatskirchenrecht) sowie

Prof. Dr. Birgit Aschmann (Mitglied des Hauptausschusses des

Zentralkomitees der deutschen Katholiken, ZdK). Vonseiten der

evangelischen Kirche nahmen neben Landesbischof Dr. Heinrich

Bedford-Strohm unter anderem teil: Prof. Dr. Elisabeth Gräb-Schmidt

(Mitglied des Rates der EKD), Dr. Volker Jung (Kirchenpräsident der

Ev. Kirche in Hessen und Nassau), Prof. Dr. Helmut Schwier (stv.

Vorsitzender des Evangelisch-theologischen Fakultätentages) und Prof.

Dr. Annette Scheunpflug (Vorsitzende der Kammer der EKD für Bildung

und Erziehung, Kinder und Jugend). Vonseiten der KMK nahmen neben

Staatsminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz unter anderem teil:

Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig (Vizepräsidentin der KMK),

Ministerin Britta Ernst (Vizepräsidentin der KMK), Minister Helmut

Holter (Vizepräsident der KMK), Ministerin Dr. Susanne Eisenmann

(Präsidiumsmitglied) sowie Senator Ties Rabe (Präsidiumsmitglied).

Hannover, 7. Juni 2019

