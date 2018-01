STADA Gesundheitsreport 2017: Was junge Erwachsene vonÄrzten und Apothekern erwarten (FOTO)

Wie verändert die Digitalisierung die Arzt-Patienten-Beziehung?

Der STADA Gesundheitsreport 2017 ist unter anderem auch dieser Frage

auf den Grund gegangen. Er hat untersucht, wie sich junge Erwachsene

in Deutschland über Gesundheitsthemen informieren und wie digital der

Kontakt zu Ärzten schon heute ist. Außerdem hat STADA abgefragt, was

junge Erwachsene von ihren Ärzten erwarten.

Gute Erklärungen und Freundlichkeit – laut jungen Erwachsenen in

Deutschland sind das die Eigenschaften, die sie zuallererst vom Arzt

erwarten. Acht von zehn Befragten legen Wert darauf, dass sich der

Arzt Zeit nimmt und Diagnosen gut erklärt. 71 Prozent erwarten

Freundlichkeit. Mehr als der Hälfte ist zudem ein schneller Termin

wichtig. Positive Bewertungen im Internet oder eine

Online-Terminvergabe spielen hingegen nur für jeweils zwölf Prozent

eine Rolle. Das ist das Ergebnis des STADA Gesundheitsreports 2017.

Er basiert auf einer bevölkerungsrepräsentativen Studie des

Beratungs- und Marktforschungsunternehmens Kantar Health im Auftrag

der STADA Arzneimittel AG. Kantar Health befragte 2.000 Menschen

zwischen 18 und 24 Jahren.

Bei Diagnosen ist der Arzt jedoch oft erst die zweite

Informationsquelle: Jeder vierte junge Erwachsene in Deutschland

recherchiert vor dem Arztbesuch auf eigene Faust im Netz, was er

haben könnte. Das ist aber noch nicht alles an Vorbereitung: 67

Prozent überlegen sich schon vor dem Besuch in der Praxis, wie sie

ihre Symptome beschreiben können. Nur 16 Prozent sagen, sie bereiten

sich gar nicht auf einen Arztbesuch vor.

Behandlung via Webcam?

Abseits des „Googelns“ von Symptomen scheint die

Arzt-Patienten-Beziehung noch wenig digitalisiert: Für 71 Prozent ist

es unvorstellbar, sich via Webcam von einem Hausarzt beraten zu

lassen. 25 Prozent hätten dabei ein komisches Gefühl und 46 Prozent

möchten nicht auf den persönlichen Kontakt verzichten. Immerhin: 23

Prozent behaupten, sie würden eine Webcam-Diagnose ausprobieren –

abhängig von der Krankheit. Ganz offen sind derweil die übrigen

sieben Prozent, die sich den Online-Kontakt unabhängig von der

Erkrankung vorstellen können. Männer sind hierbei aufgeschlossener

als die weiblichen Befragten: Für 34 Prozent der Herren käme eine

digitale Behandlung – abhängig oder unabhängig von der Erkrankung –

infrage. Bei den Frauen trifft das nur auf knapp ein Viertel zu.

Gesundheit? Finde ich online

Der persönliche Kontakt zum Arzt bleibt also wichtig. Das

bestätigen auch andere Zahlen rund um das Informationsverhalten: Als

Top-Quelle für Gesundheitsfragen haben sich zwar Online-Suchmaschinen

wie Google etabliert, unmittelbar dahinter folgen aber die Ärzte.

Jeweils 59 Prozent nutzen diese Anlaufstellen bei wichtigen

gesundheitlichen Fragen. Online-Fachportale besuchen 37 Prozent und

jeder Dritte informiert sich in Apotheken. Ein Fünftel der jungen

Erwachsenen sucht darüber hinaus bei YouTube oder in anderen sozialen

Netzwerken nach Gesundheitsinformationen.

„Generation Ahnungslos“ in Gesundheitsfragen

Dass das Internet nicht immer eine zuverlässige Quelle ist, drückt

sich in der fehlenden Gesundheitskompetenz aus. Nur 34 Prozent der

Befragten haben eine ausreichende Gesundheitskompetenz. Damit

schneiden die 18- bis 24-jährigen Deutschen schlechter ab als viele

europäische Nachbarn. Übersetzt in alltägliche Fragestellungen zur

Gesundheit zeigen sich entsprechend Wissenslücken, auch im Umgang mit

Ärzten: Jeder Vierte glaubt zum Beispiel, es gäbe die Praxisgebühr

nach wie vor. 40 Prozent kennen nicht die Unterschiede von

stationärer und ambulanter Behandlung. Jede dritte junge Frau denkt,

sie dürfe nicht zum Urologen gehen, weil dieser nur Männer behandle.

40 Prozent der jungen Männer wissen nicht, dass ein Gynäkologe

hauptsächlich Frauen behandelt. Und geschlechterübergreifend meinen

18 Prozent, dass ein Orthopäde auch für Organschäden zuständig sei.

