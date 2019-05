Stadtwerke-Kooperation Trianel: Pionier und Vorreiter für unabhängige Stadtwerke / 20 Jahre Trianel: Märkte.Menschen.Energie.

Am 8. Juni 2019 feiert die Stadtwerke-Kooperation

Trianel aus Aachen ihr 20-jähriges Bestehen. Das Jubiläumsjahr steht

unter der Überschrift: Märkte. Menschen. Energie. „Als Kind der

Liberalisierung hat sich Trianel zu einem der größten unabhängigen

kommunalen Handels- und Beschaffungshäuser entwickelt und steht seit

20 Jahren für den Energiemarkt ein. Möglich gemacht haben unsere

Wachstumsgeschichte vor allem unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

sowie viele Persönlichkeiten in unserem Gesellschafter- und

Kundenkreis. Mit viel Energie wurde aus einem Handelshaus ein

erfolgreicher Projektentwickler für kommunale Erzeugungsprojekte und

ein Dienstleistungsunternehmen für Stadtwerke“, stellt Sven Becker,

Sprecher der Geschäftsführung der Trianel GmbH, anlässlich des

Firmenjubiläums fest.

Dr. Christian Becker: „Trianel hat die Liberalisierung geprägt“

„Die Idee, die Interessen von Stadtwerken zu bündeln und gemeinsam

neue Herausforderungen anzugehen, hat sich bewährt. Sie hat die

Grundlage für eine kommunale Erfolgsgeschichte geschaffen und trägt

bis heute“, hebt Dr. Christian Becker, Vorstand der STAWAG und

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Trianel GmbH, hervor.

Gemeinsam mit der ASEAG Energie GmbH, der früheren Niederrheinwerke

Viersen GmbH (heute Teil der NEW AG, Mönchengladbach) sowie der

niederländischen Nutsbedrijven Maastricht hat die STAWAG die heutige

Trianel GmbH gegründet. Die STAWAG ist bis heute einer der größten

Gesellschafter von Trianel.

In den ersten Jahren hat sich Trianel stark für die Interessen von

Stadtwerken für den freien und unabhängigen Zugang auf den

Großhandelsmärkten eingesetzt und die Liberalisierung des

Energiemarkts aktiv vorangetrieben. „Trianel hat die Liberalisierung

geprägt und immer wieder neue Impulse in den Markt und für Stadtwerke

gegeben“, so Dr. Christian Becker, der von 2002 bis 2005 selbst das

Unternehmen gemeinsam mit Reinhard Goethe geführt hat.

Dietmar Spohn: „Trianel hat immer wieder Pionierarbeit geleistet.“

„Pionierarbeit hat Trianel insbesondere bei der Entwicklung

kommunaler Erzeugungsprojekte geleistet“, hebt Dietmar Spohn,

Sprecher der Geschäftsführung der Stadtwerke Bochum und Vorsitzender

des Aufsichtsrates der Trianel GmbH, hervor. Er erinnert insbesondere

an die gemeinsame Entwicklung des ersten kommunalen Gaskraftwerks in

Hamm und den ersten rein kommunalen Offshore-Windpark Borkum.

„Trianel hat immer Mut und Pioniergeist gezeigt, natürlich auch beim

Bau des Trianel Kohlekraftwerks Lünen und mit dem Trianel Gasspeicher

Epe. Gerade mit Blick auf die erfolgreiche technische Umsetzung

dieser Projekte ist es bedauerlich, dass der wirtschaftliche Erfolg

durch politische Rahmenbedingungen noch nicht zufriedenstellend sein

kann und unternehmerischer Mut nicht belohnt wird“, so Dietmar Spohn

weiter. In der Projektentwicklung von Onshore-Wind und

PV-Freiflächenanlagen behaupte sich Trianel sehr gut am Markt und

setze sich regelmäßig bei den Ausschreibungsverfahren durch. Mehr als

die Hälfte der rund 5 Mrd. Euro, die Trianel gemeinsam mit

Stadtwerken seit 2007 investiert, fließt in den Ausbau der

erneuerbaren Energien.

Gut aufgestellt

Die Belastungen aus den konventionellen Erzeugungsprojekten haben

Trianel in den letzten beiden Jahren zu einer umfassenden

Restrukturierung veranlasst, die das Unternehmen Ende 2018

erfolgreich abgeschlossen hat. „Trianel hat zwei bis drei harte Jahre

hinter sich. Heute sind wir gut aufgestellt, um Stadtwerken neue

Angebote für die Digitalisierung der Energiewirtschaft und den

weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien anzubieten“, hebt Dr.

Oliver Runte, Geschäftsführer der Trianel GmbH, hervor. „So wie

Trianel in der Liberalisierung die Synergien im Handel für Stadtwerke

erschlossen hat, können wir heute die vielfältigen Möglichkeiten der

Digitalisierung gemeinsam nutzen, um auch in Zukunft die

Wettbewerbsfähigkeit von Stadtwerken zu stärken“, so Dr. Oliver

Runte.

Aus der Idee der vier Gründungsgesellschafter die Chancen der

Liberalisierung für Stadtwerke aktiv zu nutzen und ein eigenes

Handels- und Beschaffungshaus aufzubauen, ist heute ein erfolgreiches

Energieunternehmen geworden, an dem 58 Stadtwerke und kommunale

Energieversorgungsunternehmen aus Deutschland, den Niederlanden,

Österreich und der Schweiz beteiligt sind. „Aus unserem

Selbstverständnis als Pionier und Innovationstreiber haben wir

gemeinsam mit unseren Gesellschaftern in der ganzen Trianel-Gruppe

viel erreicht“, betont Sven Becker. Sukzessive wurden neue

Geschäftsfelder wie die Erzeugung, die Gasspeicherung, die

Direktvermarktung und neue Geschäftsmodelle für Stadtwerke aufgebaut.

Weitere Informationen: https://www.trianel.com/trianel/ueber-uns/

Pressekontakt:

Dr. Nadja Thomas, Pressesprecherin

Fon +49 241 41320-466 | Mobil +49 160 96 37 04 56 |

Mail n.thomas@trianel.com

Original-Content von: Trianel GmbH, übermittelt durch news aktuell