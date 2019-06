Stage|Set|Scenery: Nachwuchstalente und Fachkräfte gesucht (FOTO)

Bereich Aus- und Weiterbildung stark nachgefragt – Job Wallerstmalig in Kooperation mit VT-Stage.com –Weltenbauer.Youngsters.Award wird zum dritten Mal verliehen

„Wir haben in diesem Jahr zweihundert offengebliebene Stellen im

technischen Bereich an Theatern: Bühnentechniker und Beleuchter,

Bühnenmeister und Beleuchtungsmeister, Schreiner, Schlosser und

andere Gewerke aus den Werkstätten. In vielen Bereichen finden die

Theater keinen Nachwuchs“, äußerte Hubert Eckart von der Deutschen

Theatertechnische Gesellschaft (DTHG) unlängst in einem Interview mit

der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Nachwuchs- sowie

Fachkräftemangel und die Diskussion um zeitgemäße Ausbildungsinhalte

bewegen fachübergreifend die Branche. Die Stage|Set|Scenery, die vom

18. bis 20. Juni in Berlin stattfindet, rückt die Themen Nachwuchs-

und Fachkräfte sowie Aus- und Weiterbildung in den Fokus. Neben einem

gezielten Angebot für den Branchennachwuchs stehen auch zahlreiche

Networkingformate auf dem Programm, die kulturelle Einrichtungen und

die Mitarbeiter von morgen zusammenzubringen.

Bereich Aus- und Weiterbildung ausgebucht

In Halle 22 präsentieren sich Berufsschulen genauso wie

Hochschulen und Aus- und Weiterbildungseinrichtungen. Dazu gehören

unter anderem die Akademie der Österreichischen Theatertechnischen

Gesellschaft, die Berufliche Schule Holz. Farbe. Textil, CITT/ICTS

The Canadian Institute for Theatre Technology, DEAplus, DHBW

Ravensburg, die Hochschule für Bildende Künste Dresden, die Bayrische

Theaterakademie August Everding mit dem Studiengang Maskenbild –

Theater und Film, das Oberstufenzentrum für Gestaltung an der

Wilhelm-Ostwald-Schule, die Technische Hochschule Mittelhessen sowie

die Beuth Hochschule für Technik in Berlin deren Studierende im Laufe

der Veranstaltungstage im Übergang zwischen Halle 20 und Halle 21 ein

Kunstwerk zum Thema Nachhaltigkeit gestalten werden.

Die EurAKA Baden-Baden stellt auf der Präsentationsfläche in Halle

22/Stand 330 Arbeiten von Auszubildenden der Louis-Lepoix-Schule aus.

Gezeigt werden ein 3D-Bühnenbild, welches in Zusammenarbeit der

Bühnenplastiker und der Bühnenmaler entstanden ist, sowie Masken,

angefertigt von den Maskenbildnern in Ausbildung. Am Stand 158

präsentiert sich das ETTE-Projekt (European Theater Technicians

Education) der DTHG, das über eine neue Form der

Mindestqualifizierung von Bühnentechniker*innen informiert. Und auf

der Aktionsfläche der Bühnenmalerei der Firma A. Haussmann

Theaterbedarf GmbH kann das interessierte Fachpublikum selbst zum

Pinsel greifen. Dort informieren auch internationale Verbände und

Institutionen über Karrierechancen im In- und Ausland. Aktuelle

Stellenangebote für Fachkräfte und Nachwuchstalente gibt es auf der

Job Wall powered by VT-Stage.com in Halle 22/Stand 413. Dem

Veranstaltungsportal liegen bereits 80 Stellenangebote aus der

Branche vor, die vor Ort ihren Platz an der Job Wall finden werden.

Ausstellende Unternehmen, die aktuell freie Stellen zu besetzen

haben, sind vor Ort mit dem lila Job-Icon markiert. Fachkräfte und

Nachwuchstalente können so den Messebesuch direkt für ein

Kennenlerngespräch nutzen. Über den Virtual Market Place der

Stage|Set|Scenery können Interessierte bereits im Vorfeld der Messe

aktuelle Stellenangebote der Aussteller einsehen, ihre

Bewerbungsunterlagen einreichen und Termine mit den Unternehmen

vereinbaren.

Aus- und Weiterbildung, Berufseinstieg und Mitarbeiterführung am

runden Tisch

Die Themen Aus- und Weiterbildung, Berufseinstieg,

Führungskonzepte und Unternehmenskultur finden auch im fachlichen

Rahmenprogramm statt. Christoph Hoppermann, DTHG, widmet sich am

Mittwoch, 19. Juni, im Round Table Netzwerk Berufseinsteiger*innen

dem Thema Berufseinstieg (Round Table 23, 11 Uhr). Ebenfalls am

Mittwoch lädt die Interessengemeinschaft Veranstaltungswirtschaft

(IGVW) zum Round Table für Bildungsträger (Round Table 22, 13 Uhr).

Diskutiert werden hier unter anderem Qualitätsanforderungen und

Prüfungsverfahren für die Aus- und Weiterbildung. Am Donnerstag, 20.

Juni, stehen im Round Table 22 um 11.30 Uhr Führungskonzepte und

Unternehmenskultur der Theaterbranche im Fokus. Unter der Überschrift

„Mitarbeiterführung im 21. Jahrhundert: Selbstorganisation als Chance

für Teams in Kunst und Technik?“ besteht die Möglichkeit, Grundlagen

von agilem Arbeiten kennenzulernen, mit Mythen zu Selbstorganisation

aufzuräumen und über neue, flexiblere Strukturen im Miteinander zu

diskutieren.

Nachwuchswettbewerb: Weltenbauer.Youngsters.Awards

Vor 500 Jahren am 2. Mai 1519 starb Leonardo da Vinci. Als

italienischer Maler, Bildhauer, Architekt, Anatom, Mechaniker,

Ingenieur und Naturphilosoph prägte er die Zeit der Renaissance und

weit darüber hinaus. Dieser Ausnahmekünstler ist Ausgangspunkt der

Aufgabenstellung für den Weltenbauer.Youngsters.Award 2019, der in

diesem Jahr bereits zum dritten Mal von der DTHG gemeinsam mit der

Messe Berlin an den Nachwuchs verliehen wird. Die A. Haussmann GmbH

konnte in diesem Jahr als Sponsor für den Nachwuchspreis gewonnen

werden. Auszubildende, Berufs- oder Fachhochschüler und Studenten aus

aller Welt aus den Bereichen Theater, Film und Veranstaltungstechnik

waren aufgerufen, ihre Arbeiten oder Entwürfe einzureichen. Die

Gewinner der Weltenbauer.Youngsters.Awards werden auf der

Stage|Set|Scenery am 18. Juni 2019 um 18:30 Uhr auf der Safety in

Action-Bühne in Halle 22 geehrt.

Für Schulklassen und Studierendengruppen sowie deren Lehrer und

Dozenten ist der Eintritt frei. Voraussetzung ist eine schriftliche

Anmeldung unter stage-set-scenery@messe-berlin.de. Schülerinnen und

Schüler sowie Studierende, die die Messe in Eigenregie besuchen

möchten, erhalten einen vergünstigten Eintritt zu EUR 10,00 pro

Tageskarte gegen Vorlage ihres Schüler- oder Studierendenausweises an

der Tageskasse.

Weitere Informationen zur Stage|Set|Scenery 2019 finden Sie unter

www.stage-set-scenery.de.

Akkreditieren Sie sich für die Stage|Set|Scenery 2019 ab sofort

online unter www.stage-set-scenery.de/Presse/Akkreditierung/. Bitte

beachten Sie, dass es keinen Akkreditierungsschalter an den Eingängen

Vorort geben wird. Eine Akkreditierung ist ausschließlich online

möglich.

Die Stage|Set|Scenery im Überblick:

Die Stage|Set|Scenery ist die führende internationale Fachmesse

und Kongress für Theater-, Film- und Veranstaltungstechnik mit den

Schwerpunkten Bühnenmaschinerie und Steuerung, Architektur und

Fachplanung, Licht, Akustik, Ton, Video- und Medientechnik,

Studiotechnologie, Events, Museums- und Ausstellungstechnik,

Ausstattung und Dekoration, Maske, Kostüm und Sicherheitstechnik. Die

Veranstaltung wird in Kooperation mit der Deutschen

Theatertechnischen Gesellschaft (DTHG) durchgeführt, die auch für die

in die Messe integrierte International Stage Technology Conference

verantwortlich zeichnet.

Die Stage|Set|Scenery findet alle 2 Jahre im Juni auf dem Berliner

Messegelände statt.

Pressekontakt:

Britta Wolters

PR Manager

T: +4930 3038-2279

britta.wolters@messe-berlin.de

Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell