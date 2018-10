Start-Up sagt Plastikmüll beim Gassi gehen den Kampf an

Die Problematik der Verschmutzung der Erde durch Plastikmüll ist in allen Medien nachzulesen. Dies ist jedoch nicht nur ein aktuelles, sondern vor allem für zukünftige Generationen akutes Problem! Allein in Deutschland werden deutlich über 10 Millionen Plastiktüten für Hundekot aufgewendet – und das jeden Tag! Das junge Startup Pick UG aus Hannover an setzt genau an diesem Punkt an und hat ein innovatives Produkt für Hundebesitzer auf den Markt gebracht hat: den PooPick!

Der PooPick ermöglicht es Hundebesitzern, den Hundekot ohne Plastik (auch kein Bioplastik!) und – durch die innovative und patentierte Aufnahmetechnik – darüber hinaus auch ohne Berührung aufzunehmen. Das Produkt wird komplett in Deutschland produziert und gefertigt. Er besteht aus bis zu 70% Recycling-Papier, und die restlichen 30% bestehen aus den Resten der Möbelindustrie – daraus resultiert eine sehr gute Ökobilanz. Für den PooPick muss somit kein Baum gefällt werden.

Jeder einzelne PooPick wird per Hand von Menschen mit Behinderung in Deutschland gefaltet, somit ist der plastikfreie Kotbeutel nicht nur ein ökologisches und nachhaltiges, sondern auch ein soziales Produkt.

Der PooPick ist als Produkt komplett kompostierbar. Da Hundekot jedoch grundsätzlich im Hausmüll entsorgt und verbrannt werden sollte, entfaltet der PooPick seine ökologischen Vorteile jedoch auch hier aus, denn er verbrennt aufgrund seiner Eigenschaft (100% Naturprodukt) klimaneutral! Jegliche Art von Plastiktüte, d.h. auch die biologischen/kompostierbaren, enthalten eine teilweise beachtliche Menge an Erdöl und Chemie. Mit dem PooPick hingegen kann man mit gutem ökologischen Gewissen Gassi gehen!