„Studio Friedman“ am 1. November: / Reiches Deutschland, arme Bürger – ist unser Sozialstaat gerecht?

Obwohl Deutschland die höchste Beschäftigung, die

niedrigste Arbeitslosenquote und das größte Steuerplus seiner

Geschichte hat, haben viele Deutsche Angst vor der Zukunft. Löhne,

Steuern, Rente, Inflation – viele befürchten, dass sie irgendwann

ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Laut Statistischem

Bundesamt ist fast jeder Fünfte hierzulande von Armut bedroht. Wie

kann das sein in einem der reichsten Länder der Welt? Und vor allem:

Was muss in der Politik getan werden, damit nicht die Reichen immer

reicher und die Armen immer ärmer werden?

Darüber diskutiert Michel Friedman mit Sven Lehmann,

Sozialpolitischer Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag,

und Marc Biadacz (CDU/CSU), Mitglied im Ausschuss für Arbeit und

Soziales im Bundestag.

