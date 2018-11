Stiftung Mittagskinder verleiht HELDENHERZ 2018 – Medienpreis für Kinderschutz

Die Stiftung Mittagskinder hat ihren Kinderschutzpreis HELDENHERZ

am 5. November 2018 erstmals als Medienpreis verliehen. Insgesamt

wurden sechs journalistische Beiträge ausgezeichnet, die die

Gesellschaft in besonderer Weise für Kinderrechte und Kinderschutz

sensibilisieren. Der Preis war deutschlandweit ausgeschrieben und mit

EUR 30.000 dotiert. Veröffentlicht wurden die ausgezeichneten

Medienbeiträge auf SPIEGEL ONLINE, im Deutschlandfunk und Bayrischem

Rundfunk, in Die Zeit, GEO und Der Tagesspiegel.

Nachrichtensprecherin Susanne Daubner moderierte die festliche

Verleihung im Hamburger Rathaus vor 350 Gästen, darunter Prominente

aus Showbusiness, Politik und Wirtschaft. Die Eröffnungsrede hielt

die HELDENHERZ-Schirmherrin Carola Veit, Präsidentin der

Hamburgischen Bürgerschaft.

Mit dem HELDENHERZ-Preis will die Stiftung Mittagskinder ein

nachhaltiges Zeichen für Kinderschutz und Kinderrechte setzen. Der

Preis wurde in den Medienkategorien Online, Hörfunk, Fernsehen und

Print vergeben. „Wir wollen dazu beitragen, dass Gewalt gegen Kinder

und die Missachtung ihrer Bedürfnisse in unserer Gesellschaft

geächtet werden“, sagte die Stiftungsvorsitzende Susann Grünwald. „Es

ist unfassbar, wie oft Kindern Unrecht geschieht, sie grausam

misshandelt werden – nicht selten gerade durch Menschen, denen sie

als Schutzbefohlene anvertraut sind.“

„Unsere Kinder haben das Recht auf gleiche Chancen und Fürsorge.

Wir müssen alles dafür tun, sie vor körperlicher und seelischer

Gewalt zu schützen – und sie auf ihrem Weg zu einem selbstbestimmten

Leben zu begleiten. Das mag selbstverständlich sein, leider mussten

wir aber in der Vergangenheit auch das Gegenteil sehen“, sagte Carola

Veit, Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft. Sie ist Mutter von

drei Kindern, gehört als SPD-Abgeordnete auch dem Familien-, Kinder-

und Jugendausschuss der Bürgerschaft an.

„Die Preisträger beeindrucken nicht nur mit der hohen

journalistischen Qualität ihrer Beiträge. Sie gewähren ebenso

eindringlich wie sensibel, ebenso faktenreich wie schockierend

Einblick in scheinbar unvorstellbare Alltagssituationen. Gründlich,

hartnäckig und unnachgiebig haben sie nachgeforscht und aufgedeckt.

Opfern haben sie eine Stimme gegeben, die Öffentlichkeit informiert

und sogar die Aufarbeitung von Verbrechen ermöglicht“, so Susann

Grünwald, Initiatorin des Medienpreises HELDENHERZ.

Die Verleihung des HELDENHERZ-Preises wurde allein durch

zweckgebundene Sonderspenden ermöglicht, bereitgestellt durch private

Spender, andere Stiftungen und zahlreiche Unterstützer aus der freien

Wirtschaft.

Mit dem HELDENHERZ Hamburger Kinderschutzpreis wurden

ausgezeichnet:

Medienkategorie Online

Marius Münstermann und Christian Werner für „Die Glimmer-Kinder –

Sie arbeiten in Indiens Minen für Kosmetik und Autolack. Und manchmal

sterben sie dabei“, veröffentlicht auf SPIEGEL ONLINE am 29. Mai 2017

Medienkategorie Hörfunk

Dorothea Brummerloh für „Es passiert immer wieder – Gewalt gegen

Kinder“, veröffentlicht bei DEUTSCHLANDFUNK KULTUR am 28. Mai 2018

Medienkategorie Fernsehen

Judith Zacher für „Missbrauchsskandal im Kinderheim Heiligkreuz in

Donauwörth – Pädagogische Stiftung Cassianeum“ veröffentlicht in

BAYERISCHER RUNDFUNK, ABENDSCHAU am 21. Februar 2018, am 06. März

2018 und am 25. April 2018

Medienkategorie Print I

Karl Grünberg für „Hart auf Hart – Unterwegs mit dem Krisendienst

des Jugendamtes“, veröffentlicht in DER TAGESSPIEGEL am 28. Juli 2018

Medienkategorie Print II

Caterina Lobenstein für „Royas neue Kleider“, veröffentlicht in

DIE ZEIT am 01. Februar 2018

Medienkategorie Print III

Vivian Pasquet für „Frau Held, Mutter“, veröffentlicht in GEO,

Ausgabe 1/2018

Der Weimarer Pianist und Musikkomödiant Felix Reuter präsentierte

während bei der Preisverleihung im Großen Festsaal des Hamburger

Rathauses Auszüge aus seinem aktuellen Tourneeprogramm „Die verflixte

Klassik“, mit dem er auch am 11. November 2018 im Winterhuder

Fährhaus in Hamburg gastiert. Ein unterhaltsames Programm mit Humor,

Entertainment und Musik der bekanntesten Meister der Klassik.

Zur HELDENHERZ-Verleihung kam auch Starkoch Steffen Henssler, seit

Jahren Botschafter der Stiftung Mittagskinder. Er gehörte auch der

HELDENHERZ-Jury an. Laudatoren der einzelnen Medienkategorien waren

Schauspieler Heinz Hoenig (Print), n-tv Nachrichtenmoderatorin Mara

Bergmann (Fernsehen), Radio-Moderatorin Maren Bockholdt (Hörfunk) und

Model Marie Amière (Online). Zu den Gästen zählten u.a. auch Dagmar

Berghoff, Komiker Mike Krüger, Sportreporter-Legende Jörg Wontorra,

Make up-Artist Boris Entrup und Schauspieler Tetje Mierendorf.

Der HELDENHERZ-Preis war zunächst für vier Medienbeiträge mit

insgesamt EUR 20.000 dotiert. Angesichts der Vielzahl beeindruckender

Bewerbungen entschied sich die Stiftung Mittagskinder als Preisgeber,

sechs redaktionelle Veröffentlichungen auszuzeichnen. Die damit

verbundene Erhöhung des Preisgeldes auf EUR 30.000 wurde unter

anderem durch die Sparda-Bank Hamburg ermöglicht.

Medienpartner beim Kinderschutzpreis HELDENHERZ ist die

dpa-Tochter news aktuell. Für ihren Beitrag zur Verleihung des

HELDENHERZ-Preises geht großer Dank des Preisgebers unter anderem

auch an: Francois Maher Presley Stiftung, Gabriele Fink Stiftung,

Hamburger Volksbank, Le Méridien Hamburg, REAFINA Holding,

Sparda-Bank Hamburg, Weingut Hammel, Steinway, CATWALK und DLA Piper.

Für die Bewerbung um den HELDENHERZ-Preis konnten journalistische

Beiträge eingereicht werden, die zwischen 01.05.2016 und 30.06.2018

veröffentlicht wurden. Weitere Einzelheiten der Ausschreibung sind

nachzulesen unter: www.HELDENHERZ.hamburg/

Die Stiftung Mittagskinder wurde seit Gründung im Jahr 2004 selbst

bereits zwölfmal öffentlich ausgezeichnet für ihre Arbeit zum Schutz

von Kindern vor sozialer Benachteiligung und Ausgrenzung. Sie

betreibt an zwei „sozialen Brennpunkten“ in Hamburg Kindertreffs, um

sozial benachteiligten Kindern bessere Chancen bei der Gestaltung

ihres Lebensweges zu ermöglichen. Dort erhalten mehr als 200 Kinder

unentgeltlich regelmäßige und gesunde Mahlzeiten, Hausaufgabenhilfe

sowie fachkompetente sozialpädagogische Betreuung.

Die Stiftungsarbeit setzt Schwerpunkte bei gesunder, kindgerechter

Ernährung und Bewegung sowie dem Stiftungsprogramm „Bildungsimpulse“.

Zugrunde liegt das „Vier-Säulen-Modell“ der UNESCO (Organisation der

Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur): 1) Lernen,

zusammenzuleben; 2) Lernen, Wissen zu erwerben; 3) Lernen zu handeln;

4) Lernen für das Leben.

Am gedeckten Tisch zusammenzusitzen und zu reden über das, was das

Herz bewegt, heißt auch, ein Stück Zuhause zu spüren. Viele Kinder

vermissen dies in ihren Familien – manche manchmal, manche immer.

Deshalb brauchen sie anderswo ein warmes Nest: in einer Einrichtung,

in der sie Geborgenheit finden und sich behütet fühlen.

Stiftung Mittagskinder

Mattentwiete 6

20457 Hamburg

www.stiftung-mittagskinder.de, www.HELDENHERZ.hamburg

Original-Content von: Stiftung Mittagskinder, übermittelt durch news aktuell