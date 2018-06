Susanne Daubner moderiert Kinderschutzpreis HELDENHERZ 2018 / Bewerbungen für Medienpreis der Stiftung Mittagskinder bis Ende Juli (FOTO)

Nachrichten-Sprecherin und TV-Moderatorin Susanne Daubner wird dieVerleihung des Kinderschutzpreises HELDENHERZ 2018 der StiftungMittagskinder moderieren. Der Medienpreis ist mit insgesamt EUR20.000 dotiert. Mit einem Preisgeld von jeweils EUR 5.000 werdenjournalistische Beiträge zu Kinderrechten und Kinderschutz aus denBereichen Print, TV, Rundfunk und Online ausgezeichnet, die inDeutschland veröffentlicht worden sind. Bewerbungen für denMedienpreis können noch bis zum 31. Juli 2018 in diesen vierPreiskategorien eingereicht werden. Die Preisverleihung findet am 5.November 2018 im Hamburger Rathaus statt.

„Immer wieder erfahren wir über die Medien von Fällen der

Kindesmisshandlung und des Missbrauchs. Diese Gewalttaten sind

besonders erschütternd und grausam. Jeder Fall ist einer zu viel. Mit

dem HELDENHERZ-Preis möchte die Stiftung Mittagskinder dafür

eintreten, dass Kinderrechte und der Schutz von Kindern vor

körperlicher und seelischer Gewalt mehr Aufmerksamkeit in der

Öffentlichkeit erfahren. Und dafür braucht es eben auch mehr

Unterstützung durch die Medien. Ich bin selbst Mutter – niemand hat

das Recht, einem Kind seine Kindheit zu nehmen. Deshalb engagiere ich

mich selbstverständlich gerne für den Kinderschutzpreis“, so Susanne

Daubner.

„Kinder kommen in vielen Bereichen unseres Lebens zu kurz oder

werden bei wichtigen Entscheidungen und Überlegungen noch immer

häufig übergangen. Wir möchten mit unserem Medienpreis ein

nachhaltiges Zeichen für die Beachtung der Kinderrechte setzen und

deutschlandweit die Medien zu einer entsprechenden Berichterstattung

anregen“, so Susann Grünwald, Vorsitzende der Stiftung Mittagskinder.

Schirmherrin des Hamburger Kinderschutzpreises HELDENHERZ ist die

Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, Carola Veit: „Unsere

Kinder haben das Recht auf gleiche Chancen und Fürsorge. Wir müssen

alles dafür tun, sie vor körperlicher und seelischer Gewalt zu

schützen – und sie auf ihrem Weg zu einem selbstbestimmten Leben zu

begleiten. Das mag selbstverständlich sein, leider mussten wir aber

in der Vergangenheit auch das Gegenteil sehen. Deshalb unterstütze

ich als Schirmherrin den Kinderschutzpreis HELDENHERZ. Er zeichnet

Medienbeiträge aus, die sich für Kinderschutz einsetzen und damit die

Wahrnehmung von Kinderrechten in unserer Gesellschaft steigern.“

Carola Veit ist Mutter von drei Kindern und gehört als

SPD-Abgeordnete auch dem Familien-, Kinder- und Jugendausschuss der

Bürgerschaft an.

Alle Einzelheiten für Bewerbungen sind nachzulesen unter:

www.HELDENHERZ.hamburg

Medienpartner beim Kinderschutzpreis HELDENHERZ ist die

dpa-Tochter news aktuell. Weitere Unterstützer sind: Hamburger

Volksbank, Francois Maher Presley Stiftung für Kunst und Kultur,

Gabriele Fink Stiftung, REAFINA holding, Le Méridien Hamburg, CATWALK

und DLA Piper.

Seit der Gründung im Jahr 2004 wurde die Stiftung Mittagskinder

selbst bereits zwölfmal für ihre Arbeit zum Schutz von Kindern vor

sozialer Benachteiligung und Ausgrenzung öffentlich ausgezeichnet.

Die Stiftung Mittagskinder wurde gegründet, um sozial benachteiligten

Kindern bessere Chancen bei der Gestaltung ihres Lebensweges zu

ermöglichen.

Die Stiftungsarbeit setzt Schwerpunkte bei gesunder, kindgerechter

Ernährung und Bewegung sowie dem Stiftungsprogramm „Bildungsimpulse“.

Zugrunde liegt das „Vier-Säulen-Modell“ der UNESCO (Organisation der

Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur): 1) Lernen,

zusammenzuleben; 2) Lernen, Wissen zu erwerben; 3) Lernen zu handeln;

4) Lernen für das Leben.

Die Stiftung Mittagskinder betreibt an zwei „sozialen

Brennpunkten“ in Hamburg Kindertreffs. Dort erhalten mehr als 200

Kinder unentgeltlich regelmäßige und gesunde Mahlzeiten,

Hausaufgabenhilfe sowie fachkompetente sozialpädagogische Betreuung.

So wird für sie der Weg ins Leben ein wenig leichter.

Am gedeckten Tisch zusammenzusitzen und zu reden über das, was das

Herz bewegt, heißt auch, ein Stück Zuhause zu spüren. Viele Kinder

vermissen dies in ihren Familien – manche manchmal, manche immer.

Deshalb brauchen sie anderswo ein warmes Nest: in einer Einrichtung,

in der sie Geborgenheit finden und sich behütet fühlen.

Stiftung Mittagskinder

Mattentwiete 6

20457 Hamburg

Tel.: 040 – 248 59 716

www.stiftung-mittagskinder.de

www.HELDENHERZ.hamburg

Für Interview-Anfragen, Akkreditierungswünsche und honorarfreies

Bildmaterial kontaktieren Sie bitte:

SOCIETY RELATIONS & Communications

Frau Brita Segger

Tel.: 040 – 648 38 777

Email: office@society-relations.de

Original-Content von: Stiftung Mittagskinder, übermittelt durch news aktuell