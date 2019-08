Strache:“Das Buch –Die Ibiza-Affäre– ist eine Richtigstellung und damit eine mich auch rehabilitierende Darstellung der Entstehung des Ibiza-Videos, die gleichwohl wichtige Fragen offen lässt“

Das am 22.08.2019 erscheinende Buch der beiden

Autoren der Süddeutsche Zeitung Frederik Obermaier und Bastian

Obermayer „Die Ibiza-Affäre“ enthält eine umfassende Darstellung der

Geschehnisse und Dialoge, durch die bislang auf Grundlage des

Ibiza-Videos zu meinen Lasten getroffene Aussagen rehabilitierend

richtiggestellt und insbesondere der Vorwurf der Korruption nicht

erhärtet wird.

Dem Buch liegen mehr als 20 Stunden Bild- und Tonmaterial zu

Grunde. Nach Aussage der Autoren des Buches das vollständige

Material, dessen vollständige Verfügbarkeit für die Autoren Bedingung

für eine redaktionelle Aufbereitung und Verwendung war. Mehr als 20

Stunden, von denen nur wenige Minuten veröffentlicht und zur

Grundlage der gegen mich erhobenen Vorwürfe verwendet und

veröffentlicht wurden.

Die Lektüre und Analyse des 284 Buchseiten umfassenden Werkes

offenbart einen Einblick in die redaktionelle Aufbereitung des

Ibiza-Videos und offenbart damit nicht nur entlastende Umstände,

sondern wirft auch relevante Fragen auf, deren Beantwortung das Buch

schuldig bleibt.

1. Das Buch stellt zutreffend dar, dass ich mich weder an dem

Abend auf Ibiza, noch davor oder danach, auf einen „Deal“ eingelassen

habe, also keine Handlungen oder Leistungen zugesagt und keine

Gegenleistung gefordert oder in Aussicht gestellt bekommen habe.

Weiter heißt es zutreffend, dass ich keinerlei geforderte Garantien

abgegeben habe und es keine Absprachen oder Vereinbarungen gegeben

hat. So heißt es, ich habe mich angesichts der Forderungen der

vermeintlichen Oligarchen-Nichte geziert und es vermieden, mich

festzulegen. Der expliziten Forderung nach „Korruption“ habe ich

nicht nachgegeben, was zu einer Verärgerung der vermeintlichen

Oligarchen-Nichte geführt habe. Hierzu werde ich wörtlich mit den

Worten zitiert: „Das muss sie (sc. die vermeintliche

Oligarchen-Nichte) kapieren…Die Macht rennt nicht über Korruption“.

An anderer Stelle heißt es: „Es ist eine Sackgasse. Heinz-Christian

Strache bleibt hier fest. Die Russin und ihr Begleiter werden an

diesem Abend wieder und wieder versuchen, Strache deutlicher als

zuvor über die Grenzen des Erlaubten zu locken. Er bleibt in dieser

Sache aber dabei: Geld zu spenden, um im direkten Gegenzug etwas

Konkretes zubekommen, das sei mit ihm nicht zu machen.“ Nachdem

seitens der vermeintlichen Oligarchen-Nichte die Erwartung korrupten

Verhaltens wiederholt und im späteren Verlauf des Abends zunehmend

expliziter zum Ausdruck kam, habe ich die Entscheidung getroffen, das

Beisammensein zu beenden und zu gehen. All dies stellt das Buch nun

dar, nachdem das auf wenige Minuten geschnittene und veröffentlichte

Ibiza-Video diese Details schuldig geblieben war.

2. Das Buch stellt zutreffend dar, dass der Vorschlag korruptiven

Zusammenwirkens von der vermeintlichen Oligarchen-Nichte und deren

Begleiter, keinesfalls aber von meiner Person ausging. Weiterhin wird

in dem Buch wiederholt und zutreffend dargestellt, dass ich mehrfach

deutlich darauf hingewiesen habe, dass alles „legal ablaufen müsse,

rechtskonform, den Gesetzen entsprechend, zum FPÖ-Programm passend“.

An anderer Stelle heißt es wörtlich in Bezug auf meine Person, „er

mache nichts, was rechtswidrig sei.“ Und weiter wird eine meinen

Gesprächspartnern gegenüber getroffene Aussage zitiert: „Es muss

meinen Überzeugungen entsprechen, es muss völlig legitim sein, völlig

rechtskonform sein. Das ist mein Werdegang, und das ist meine

Stärke.“

Eine Privatisierung des österreichischen Wassers habe ich an dem

Abend auf Ibiza weder befürwortet, noch vorgeschlagen. Im Gegenteil!

Zutreffend wird richtiggestellt, dass ich mich gänzlich gegen eine

Privatisierung des Wassers wende. So werde ich zitiert mit den

Worten: „Eine Privatisierung fürs Wasser ist undenkbar, wenn es um

–das weiße Gold“ gehe, seien die Österreicher –allergisch–.“ Die

Wasserversorgung müsse daher auch weiterhin auf einer

„verstaatlichten Ebene“ erfolgen.

3. Das Buch stellt weiterhin zutreffend dar, dass dem über

20stündgen Videomaterial, dass nach Darstellung der Autoren die

Aufzeichnung „jeder Bewegung“ und „fast jedes gesprochenen Wortes“

durch ein halbes Dutzend Kameras wiedergibt, kein Kokainkonsum und

keinerlei sexuelle Handlungen entnommen werden kann. Die im Nachgang

zur Veröffentlichung des Ibiza-Videos durch diverse Medien mich

diesbezüglich schwer diskreditierenden Behauptungen erweisen sich

damit als unwahr.

4. Nach Darstellung der Autoren haben diese die Hintergründe und

Hintermänner umfassend hinterfragt und Antworten auf all ihre Fragen

erhalten. Antworten, die sie jedoch aus Gründen des Quellenschutzes

nicht veröffentlichen dürfen. Der geradezu besorgt wirkende Hinweis

auf „Quellenschutz“ erfolgt in ihrem Buch zwölfmal. Der Hinweis, dass

die Autoren von ihrem „Kontakt“ zu Hintergründen und Hintermännern

nur Antworten, aber keine Beweise erhalten haben, erfolgt lediglich

einmal. So heißt es in Bezug auf die Antworten ihrer Quelle: „Aber

wir bekommen auch nur das: Antworten. Keine Beweise. Es sind

Antworten, die wir für den Moment glauben können oder eben nicht.

Befriedigend prüfen lassen sie sich jedenfalls nicht. Nicht, wenn wir

die Aufdeckung der Quelle nicht riskieren wollen.“ Das heißt im

Klartext: Eine zweifelsfreie Verifikation der Hintergründe und

Hintermänner, also eine durch Beweise gesicherte sorgfaltsgerechte

Recherche, tritt hinter dem Quellenschutz zurück, selbst wenn die

Konsequenzen einer Berichterstattung in der Auslösung einer

Regierungskrise resultieren. Fürchtet die Quelle nur die Aufdeckung

ihrer Identität oder doch auch etwaiger durch das 20stündige

Videomaterial erfasster illegaler Handlungen?

Die zur Erläuterung des Quellenschutzes namentlich genannten

Journalisten Günter Wallraff, Thomas Urban oder Gerhard Kromschröder

haben eines gemein: Sie alle sind Journalisten, die recherchieren, um

zu berichten, also um die Öffentlichkeit zu informieren. Sie arbeiten

und recherchieren verdeckt allein in der Absicht, hiernach die

Öffentlichkeit zu unterrichten, also um zu berichten. Die Lockvögel

von Ibiza – so viel ist bekannt – waren keine Journalisten, sondern

Kriminelle; einer von ihnen vorbestraft wegen Drogenhandels. Ihnen

ging es nicht um eine Berichterstattung und das öffentliche

Informationsinteresse, sondern um eine Auftragserfüllung in

Gewinnerzielungsabsicht. Mit Wallraff, Urban und Kromschröder haben

diese Akteure nichts gemein.

5. Gemäß der Darstellung der Autoren in ihrem Buch „Die

Ibiza-Affäre“ dauert es von Sommer 2018 bis Mai 2019, bis sie nach

diversen Gesprächen sowie Hör- und Sichtproben von Ton- und

Bildmaterial schließlich das gesamte Bildmaterial erhalten, was gemäß

ihrer Darstellung ihre Bedingung für eine Berichterstattung war.

Bildmaterial, für das ihr Verlag nicht bezahlt haben will. Aber wenn

es keine Einigung zu erzielen galt und das Material unentgeltlich zur

Verfügung gestellt wurde, warum verging nahezu ein Jahr zwischen

Erstkontakt und der Veröffentlichung des Ibiza-Videos und warum wurde

das Material im Herbst 2018 auch dem konkurrierenden Spiegel

angeboten? Wurde das Videomaterial doch für Geld angeboten und liefen

doch langwierige Verhandlungen über Kaufpreise und Geldtransfers

zwischen Geldgebern und der Quelle des Materials?

6. In dem Buch heißt es unzutreffend, ich hätte auf Anfrage der

Autoren zu den Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft die

Beantwortung mir hierzu gestellter Fragen von der „Herausgabe des

gesamten Videos“ abhängig gemacht. An anderer Stelle des Buches heißt

es hierzu widersprüchlich, ich hätte zur Anfrage für dieses Buch bis

Redaktionsschluss gar nicht geantwortet. Beides ist falsch! Ich habe

geantwortet und über meine Rechtsanwälte am 09. Juli 2019 folgendes

mitteilen lassen: (…)

„Unser Mandant ist dem Grunde nach bereit, Stellung zu beziehen,

Klarstellungen zu treffen, Fragen zu beantworten und sich und sein

Verhalten zu erklären. Dies setzt aber voraus, dass unser Mandant

zunächst erfährt, zu konkret welchen von ihm getätigten Äußerungen er

Stellung zu nehmen gebeten wird. Seine Stellungnahme zu eigenen

Äußerungen setzt die Kenntnis voraus, wann er wo, wem gegenüber, in

welchem Kontext, konkret was gesagt haben soll.

10 Ihrer 23 Fragen nehmen auf Aussagen Bezug, die im Sommer 2017

auf Ibiza getätigt worden sein sollen. Wie Sie wissen, entsprach die

Gesprächssituation auf Ibiza nicht der eines Interviews, dessen

Gegenstand mit Fragen und Antworten der Interviewte regelmäßig in

Grundzügen in Erinnerung hat, erst recht, wenn das Interview vor

Veröffentlichung autorisiert wurde. Vielmehr wurde unser Mandant hier

über mehr als 7 Stunden geheim gefilmt und damit ohne seine Kenntnis

sämtliche seiner Äußerungen und Verhaltensweisen aufgezeichnet, die

er in diesem Zeitraum getätigt hat. Unser Mandant kann – zwei Jahre

später – unmöglich alle der an diesem Tag auf Ibiza geführten

Gespräche, deren einzelne Themen oder gar die von ihm getroffenen

Aussagen erinnern. Keiner könnte das. Eine dem Zweck Ihrer Anfrage

gerecht werdende, wahrheitsgemäße, verifizierende und damit die

Inhalte des Gesagten erläuternde Beantwortung kann daher nur

erfolgen, wenn unserem Mandanten seine Aussagen in ihrem jeweiligen

Wortlaut sowie ihrem Gesamtkontext vorgehalten werden. Kurzum, unser

Mandant muss das ihm bis heute bis auf wenige Minuten völlig

unbekannte Filmdokument kennen, um zu dessen Inhalten Stellung nehmen

zu können.

Wir kommen daher auf unser Schreiben vom Freitag, den 05.07.2019

zurück, mit dem wir höflich um Aushändigung einer Kopie des Ihnen

vorliegenden Videos baten. Wie mitgeteilt, wird durch die

Aushändigung einer Kopie eines von Ihnen nicht selbst erstellten

Videos in keinerlei Medienfreiheit oder den geschützten Bereich Ihrer

Redaktion eingegriffen. Mit der Aushändigung dieser Videokopie

versetzen Sie unseren Mandanten in die Lage, sich sämtliche seiner

Äußerungen von 2017 zu vergegenwärtigen und hierzu Stellung zu

nehmen. Die unmittelbare Konfrontation mit seinen eigenen Aussagen in

ihrer jeweiligen Gesprächssituation ermöglicht unserem Mandanten

erst, das damalige Geschehen nachzuvollziehen und sich Ihnen und der

Öffentlichkeit gegenüber zu erklären. Dies wird auch Ihrem Interesse

an einer umfassenden und lückenlosen Aufklärung und in Folge dem

Interesse der Öffentlichkeit an einer akkuraten Unterrichtung

gerecht.

Gern sind wir bereit, nach Aushändigung einer Video-Kopie

umfassend Stellung zu nehmen. Gern kann die Entgegennahme der

Video-Kopie ab sofort erfolgen. Für eine Abstimmung stehen wir gern

zur Verfügung. (…)

Erkennbar ist nur von der Herausgabe einer Kopie und nicht der

Herausgabe des Videos schlechthin die Rede. Obgleich meine

Rechtsanwälte in einer weiteren Email vorschlugen, etwaige in dem

Video erkennbare und bislang nicht bekannte Personen könnten vor

Aushändigung einer Kopie aus Gründen des Quellenschutzes unkenntlich

gemacht werden, verweigern Frederik Obermayer und Bastian Obermaier

die Zurverfügungstellung einer Kopie des Videomaterials, dessen

Kenntnis erklärtermaßen dazu dienen soll, Gesagtes nachzuvollziehen,

einzuordnen und auch erklären zu können. Obgleich Sie selbst

gegenüber ihrer Quelle die Übergabe und Kenntnis des gesamten

Materials zur Bedingung ihrer Berichterstattung gemacht haben,

versagen Sie mir die Kenntnis dieses gesamten Materials und damit die

Möglichkeit, mich dem Inhalt dieses Materials zu stellen und auf

Augenhöhe hierzu Rede und Antwort zu stehen.

Verstehen tue ich es nicht, ist es doch mit dem viel zitierten

Quellenschutze nicht erklärbar. Ist es nicht viel naheliegender, dass

es nicht der Quellenschutz ist, der die Autoren nicht über

Hintergründe und Hintermänner reden lässt und selbst daran hindert,

das Video jedenfalls in Kopie zur Verfügung zu stellen, sondern

vielmehr eine eingegangene vertragliche Verpflichtung gegenüber einer

zweifelhaften Quelle, die den Autoren bzw. ihrem Verlag zur

Vermeidung einer empfindlichen Vertragsstrafe die Weitergabe

untersagt, weil die Kenntnis oder Verwendung des gesamten

Videomaterials – aus Gründen – nicht gewollt ist? Auch diese Frage

muss erlaubt sein.

Dennoch, im Ergebnis danke ich für die vielen Klarstellungen und

auch rehabilitierenden Richtigstellungen, bleibe aber dabei, dass die

Undurchsichtigkeit der Recherchemethoden und der Hintergründe neben

vielen anderen Fragen offen lässt, ob Süddeutsche Zeitung, der

Spiegel und der Falter nicht schlicht für nicht publizistische Zwecke

instrumentalisiert wurden. Wir werden es erfahren.

Wien, den 21.08.2019

Ihr H.-C. Strache

