Hamburg bekommt Messe für Jobs auf Kreuzfahrtschiffen / Am 7. November 2019 bieten Hochsee- und Flussreedereien viele, neue Jobs an

Hamburg bekommt eine Jobmesse für das Arbeiten auf

Kreuzfahrtschiffen. Am Donnerstag, 7. November 2019, heißt es „Leinen

los“ für die neue Cruise Job Lounge.

Die Kreuzfahrtbranche steuert weltweit auf einem enormen

Wachstumskurs. Laut Studie des Branchenverbandes CLIA verdreifacht

sich allein in Deutschland das Passagieraufkommen bis zum Jahr 2030

auf jährlich 6 Millionen Urlauber auf See. Dementsprechend heuern die

Reedereien verstärkt Personal aus Deutschland an.

Gesucht werden schon lange nicht mehr nur Köche und Kellner oder

Barkeeper und Animateure: Die modernen Schiffe bieten auch

Berufsfelder für Floristen, IT-Manager, Rezeptionisten bis zu

Spa-Mitarbeitern oder Kindergärtnern. Auch Quereinsteiger sind in der

Kreuzfahrtbranche sehr gerne an Bord gesehen.

– Viele Reedereien zur Hamburger Kreuzfahrt-Jobmesse persönlich

vor Ort

Ausrichter der Hamburger Kreuzfahrt-Jobmesse ist connect career,

Deutschland größte Agentur für Jobs auf Kreuzfahrtschiffen.

Dementsprechend viele Reedereien und Branchenvertreter für Hochsee-

und auch Flusskreuzfahrten werden in Hamburg persönlich vor Ort

erwartet: Von Aida Cruises und TUI Cruises über MSC Kreuzfahrten,

Hapag Lloyd Cruises, A-Rosa Flussreisen bis zu Sea Chefs, Viking

Cruises und Norwegian Cruise Lines.

Die Chancen für einen Arbeitsplatz an Bord sind hoch: „Die

Reedereien haben Stellenangebote für den Soforteinstieg und auch

Jobs, die längerfristig zu besetzen sind, im Gepäck“, weiß Irmhild

Düwel, Geschäftsführerin von connect career. „Die Aussichten auf

einen Vertrag sind also wirklich gut.“

– After Work Club-Atmosphäre zum Austausch mit künftigen Kollegen

Die Hamburger Messe für Jobs auf Kreuzfahrtschiffen startet zudem

mit einem neuen Konzept: Geöffnet bis in die Abendstunden soll bei

entspannter After Work Club-Atmosphäre im neuen Hamburger Courtyard

Hotel speziell Neueinsteigern für einen Beruf an Bord die Möglichkeit

gegeben werden, sich mit anderen Interessenten und erfahrenen

Crewmitgliedern auszutauschen.

Cruise Job Lounge

Donnerstag, 7. November 2019

13.00 bis 20.00 Uhr

Courtyard Hamburg City, Adenauerallee 52, Hamburg

Der Besuch der Jobmesse ist für Bewerber kostenfrei, lediglich

eine vorherige Anmeldung unter www.careerjoblounge.de ist notwendig.

Die connect career GmbH ist Deutschlands größte Agentur für die

Vermittlung von Fach- und Führungskräften an Bord von

Kreuzfahrtschiffen. Im Jahr 2000 gegründet, zählen mehr als 20

weltweit agierende Hochsee- und Fluss-Reedereien mit rund 1.000

Schiffen im 4- bis 5-Sterne-Segment zum festen Kundenstamm: Von AIDA

Cruises über Holland America Line, Cunard Line, A-ROSA, Sea Chefs,

Norwegian Cruise Line, Hapag Lloyd, TUI Cruises bis zu Seabourn und

Viking Cruises. Firmensitz der connect career GmbH ist Rostock.

www.connectjobs.de

