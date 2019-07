Straubinger Tagblatt: Brexit – Auf das Schlimmste einstellen

Verfechter eines kompromisslosen EU-Austritts

übernehmen die zentralen Ressorts. Nur folgerichtig waren daher am

Wochenende die Äußerungen der Minister Michael Gove und Sajid Javid,

wonach sich London auf einen harten Brexit vorbereiten müsse.

Bezeichnend ist, dass der irische Premierminister Leo Varadkar in

einem Interview zugleich darüber nachdenkt, ob sich die Nordiren

statt in einem nationalistischen Großbritannien künftig eher in einer

„gemeinsamen europäischen Heimat“ und als „Teil von Irland“ zu Hause

fühlen würden. Im Klartext: Nordirland könnte sich vom Vereinigten

Königreich abspalten. Auch in Schottland gibt es ähnliche

Überlegungen. Doch selbst diese wachsende Gefahr für die staatliche

Einheit dürfte Boris Johnson und sein Kabinett nicht schrecken. Für

die EU kann dies nur heißen: die eigenen Hausaufgaben machen und sich

in Sachen Brexit auf das Schlimmste einstellen.

