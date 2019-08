Straubinger Tagblatt: Flächenverbrauch – Kollektive Schizophrenie

Getreu der Erkenntnis „Jedes Volk hat die

Regierung, die es verdient“, trägt die Politik damit der bequemen

Schizophrenie der Bürger und Verbraucher Rechnung, also von uns

allen. Während wir die großflächigen Logistik- und Werkshallen, deren

unmittelbarer Nutzen sich zunächst nicht erschließt, naserümpfend als

Flächenfraß verurteilen, fahren wir mit dem Auto zum Einkaufen ganz

selbstverständlich zum Discounter an die Peripherie und freuen uns

über die großzügigen Parkmöglichkeiten ganz nahe an der Kasse. Und

während wir die Verödung der Ortskerne mit den romantischen, aber

unmodernen Häuschen beklagen, bauen wir uns großzügige Privatpaläste

am Ortsrand. Und wer in seinem schmucken Eigenheim in idyllischer

Lage wohnt, wehrt sich oft mit Händen und Füßen gegen die

„Nachverdichtung“ in der Nachbarschaft.

