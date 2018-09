Straubinger Tagblatt: Kickls unglaublicher Brief

Innenminister Herbert Kickl will von der Mail

nichts gewusst haben. Mag sein. Verantwortung trägt er trotzdem. Denn

er hat in seinem Haus ein Klima geschaffen, in dem ein Pressesprecher

meinte, er könnte solch ungeheuerliche „Vorschläge“ an die Polizei

verschicken. Es ist nicht die erste Attacke der FPÖ auf die Medien.

Auch der öffentlich-rechtliche ORF steht unter Dauerfeuer der FPÖ.

Schon seltsam: Ausgerechnet jene, die stets die angebliche

Gleichschaltung der Medien beklagen, versuchen genau das. Immerhin:

Die Mail hat den Weg in die Öffentlichkeit gefunden und den Kanzler

zum Bekenntnis zur Pressefreiheit veranlasst. Doch es gilt, auf der

Hut zu sein. Und zwar nicht nur in Österreich.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

schneider.g@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell