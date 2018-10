Straubinger Tagblatt: Koalitionsverhandlungen in Bayern – Ohne große Hindernisse

Auch wenn man selbstverständlich nicht alles

glauben sollte, was Politiker über Verhandlungen hinter

verschlossenen Türen berichten, so würde es doch an ein Wunder

grenzen, wenn sich CSU und Freie Wähler nicht einig würden. Das

schließt auch die Kernforderungen der Freien Wähler mit ein. Den

Verzicht auf den Bau einer dritten Startbahn am Flughafen München

kann die CSU leicht verschmerzen, da das Projekt nur um fünf Jahre

hinausgeschoben würde und danach immer noch realisiert werden kann.

Bei der Forderung nach kostenfreier Kinderbetreuung geht es

eigentlich nur um die Finanzierung. Ministerpräsident Markus Söder,

der sich seinen Wahlkampf schon einiges kosten ließ, wird die

Millionen für die kostenlosen Kitas schon auftreiben und trotzdem

weiterhin einen ausgeglichenen Staatshaushalt vorlegen. Daran wird

Schwarz-Orange sicher nicht scheitern und auch sonst sind keine

unüberwindlichen Hindernisse von nennenswerter Dimension auszumachen,

es sei denn, man verzankt sich am skurrilen Söder-Vorhaben

„Reiterstaffeln“ oder an den vielen „Beauftragten der

Staatsregierung“, gegen welche die Freien Wähler unabhängig von den

Koalitionsplänen juristisch vorgehen.

