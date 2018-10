Straubinger Tagblatt: Baukindergeld aufstocken

Und doch könnte ausgerechnet diese

Erfolgsgeschichte für die große Koalition schnell schon zu einem

echten Problemfall werden. In diesem Jahr dürfte das bereitgestellte

Geld reichen, da noch einige Zeit vergeht, bis die eingegangenen

Anträge bearbeitet worden sind. Im kommenden Jahr dagegen könnte es

bald schon eng werden. Drei Milliarden Euro hat Bundesfinanzminister

Olaf Scholz von der SPD in seinem Haushaltsentwurf für das

Baukindergeld eingeplant, geht die Zahl der Anträge im gleichen Tempo

wie im ersten Monat weiter, ist der Topf bereits zur Jahresmitte leer

– und alle, die zu spät kommen, bestraft bekanntlich das Leben, sie

gehen auch in diesem Fall leer aus. Das aber würde das Ansehen der

großen Koalition weiter beschädigen, eine Ungleichbehandlung sorgt

stets für böses Blut. Um dieses Worst-Case-Szenario zu vermeiden,

sollten die Haushälter der Koalition in den derzeit laufenden

Haushaltsberatungen das Baukindergeld deutlich aufstocken.

