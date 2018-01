Straubinger Tagblatt: Neue Doppelspitze – Die Grünen erfinden sich neu

In der Tat müssen sich die Grünen neu erfinden,

um nicht, wie die SPD, aus der Zeit zu fallen und den Anschluss zu

verlieren. Neue Themen braucht die Partei. Die Konzentration auf den

Umwelt- und Klimaschutz, unverändert ihr Alleinstellungsmerkmal, wird

nicht reichen, will sie aus der Acht-Prozent-Nische herauskommen.

Erwartet werden von ihr auch Antworten, wie der Zusammenhalt der

Gesellschaft neu organisiert und ein weiteres Auseinanderfallen in

Gewinner und Verlierer der Globalisierung und Digitalisierung

verhindert werden kann. Auch dafür stehen Annalena Baerbock und

Robert Habeck, die sich selber dem klassischen Links-rechts-Schema

entziehen und die weitere Öffnung der Partei in die bürgerliche Mitte

vorantreiben.

