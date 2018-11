Straubinger Tagblatt: Neuer Richter am Verfassungsgericht – Angreifbarer Verfassungswächter

Problematisch an Harbarths Wahl ist, dass sie in

eine Zeit starker tektonischer Verschiebungen in der

Parteienlandschaft und wachsenden Misstrauens gegenüber politischen

Eliten erfolgt. Die Entscheidung, einen Bundestagsfraktionsvize nach

Karlsruhe zu schicken – zudem mit der Perspektive, schon in zwei

Jahren Präsident des Gerichts zu werden -, kann dieses Misstrauen nur

befeuern, weckt sie doch den Verdacht der parteipolitischen

Einflussnahme auf das Gericht. Dabei lebt das Gericht vom Vertrauen

in seine politische Unabhängigkeit. Nicht umsonst gilt der

sprichwörtliche „Gang nach Karlsruhe“ als letzte Chance auf

Gerechtigkeit. Dieses Vertrauen hat sich das Gericht mit klugen

Urteilen hart erarbeitet.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell