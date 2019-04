Straubinger Tagblatt: Nord Stream 2 – Webers Kampfansage

Sanktionen gegen den Kreml zu erlassen, weil er

Menschen in der EU umbringen, im Donbass Krieg führen lässt und die

Krim annektiert hat, zugleich aber die Energieabhängigkeit von Moskau

zu vergrößern – das überzeugt nicht. Vor allem der Ärger der

Osteuropäer und der Ukraine, die Merkel angeblich so am Herzen liegt,

ist verständlich. Was ist etwa von Präsident Wladimir Putins

schwammigen Zusagen zu halten, die Ukraine nicht vom Gastransfer nach

Europa abzuschneiden? Kann man ihm wirklich trauen? Die Kanzlerin hat

mit ihrer Halsstarrigkeit Europäer und die USA gleichzeitig gegen

Deutschland aufgebracht. Das könnte sich eines Tages rächen. Weber

scheint das begriffen zu haben.

