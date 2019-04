Aachener Zeitung: Aachener Zeitung: Reiner Calmund spricht sich für Christoph Metzelder als neuen DFB-Präsidenten aus

Reiner Calmund hat sich für Ex-Fußball-Profi

Christoph Metzelder als neuen DFB-Präsidenten ausgesprochen. „Wir

brauchen einen jungen Präsidenten. Selbst wenn ich mir die größte

Mühe gebe, finde ich keinen besseren Kandidaten als Christoph“, sagte

der Ex-Manager von Bayer Leverkusen in einem Gespräch mit Aachener

Zeitung und Aachener Nachrichten. Aus seiner Sicht wäre Metzelder der

ideale Nachfolger für die Werte, die DFB-Ehrenpräsident Egidius Braun

einst vermittelt hatte. Der Ex-Nationalspieler besitze sowohl bei

Amateuren als auch Profis ein enormes Ansehen. Zudem habe Metzelder

eine herausragende soziale Kompetenz und eine große Medienerfahrung,

um das Amt des zurückgetretenen Reinhard Grindel auszufüllen.

Metzelder selbst sieht seine Zukunft eher im Vereinsfußball, sagt er

in dem Gespräch. Derzeit plane er die Rückkehr in den Profifußball im

nächsten Frühjahr, nachdem er auch noch den großen Trainerschein

gemacht habe. Er schließt aber auch nicht aus, dass er schon im

Sommer eine verantwortliche Aufgabe annehmen werde.

