Straubinger Tagblatt: Putin bei Merkel – Im Dialog bleiben

Natürlich kann ein engeres Verhältnis zu

Russland keine Alternative zur transatlantischen Brücke sein. Doch

gerade Deutschland, das sich – ob man das nun gut findet oder nicht –

in eine starke Energieabhängigkeit von Russland begeben hat, muss an

einem Dialog interessiert sein. Die neue Nordstream-Pipeline gehört

zu den gemeinsamen Interessen. Beide Länder wollen außerdem das

Atomabkommen mit dem Iran retten. Merkel, die Putin mittlerweile

lange kennt und von ihm – im Gegensatz zu den meisten westlichen

Regierungschefs – respektiert wird, kann eine wichtige Mittlerrolle

zwischen Moskau und dem Westen spielen. Sprachlosigkeit hingegen ist

das Schlechteste in diesen bewegten Zeiten.

