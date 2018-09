Straubinger Tagblatt: Stumpfes Schwert Mietpreisbremse

Auch die verschärfte Mietpreisbremse wird so

lange ein stumpfes Schwert bleiben, solange es nicht genügend

bezahlbare Wohnungen gibt, und zwar dort, wo sie am dringendsten

gebraucht werden. Nicht auf der grünen Wiese am Stadtrand, nicht in

strukturschwachen Regionen, sondern in den Zentren der Städte und

Ballungsräume. Die Politik könnte dies befördern, indem die zum Teil

übers Ziel hinausschießenden Vorschriften und bürokratischen

Hemmnisse abgebaut werden, damit das Bauen billiger wird.

