Straubinger Tagblatt: Webers weiter Weg

Webers Weg ist noch weit. Deutschland und die

Kanzlerin entscheiden über diese Personalie nicht alleine. In der

EVP-Parteienfamilie gibt es auch mehrere widerstreitende Interessen.

Gut möglich also, dass beim EVP-Parteitag im November in Helsinki

mehr als nur ein Kandidat ins Rennen geht.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

schneider.g@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell