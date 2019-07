Straubinger Tagblatt: Von der Leyen – Auf dem Wunschzettel steht viel

Jene Staats- und Regierungschefs, die Ursula von

der Leyen als Kommissionschefin nominiert haben, werden ihr schon

bald die Gefolgschaft versagen. Und was dann? Von der Leyen braucht

das Europäische Parlament – aber nicht nur deshalb, weil sie gewählt

werden will, sondern viel mehr noch, um den nationalen Regierungen

auf die Füße zu treten. Die EU hat nämlich kein Defizit an

ambitionierter Gesetzgebung, sondern an der Umsetzung dieser

Beschlüsse. Um das zu ändern, müssen Parlament und Kommission enger

zusammenarbeiten – damit auch etwas vorangeht.

