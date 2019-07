Allg. Zeitung Mainz: Wie geht es ihr? / Christian Matz zur Gesundheit der Kanzlerin

Wie öffentlich ist die Krankheit eines

Spitzenpolitikers? Ist diese als Privatsache zu behandeln? Oder darf,

soll, muss darüber berichtet werden? Wenn ja, wie ausführlich? Diese

Fragen stellen sich immer, wenn Politiker – übrigens auch andere in

der Öffentlichkeit stehende Personen – gesundheitliche Probleme

haben. Sie müssen stets auf den jeweiligen Fall bezogen und nach

reiflicher Überlegung beantwortet werden, weshalb sich reißerische

Spekulationen verbieten. Im Fall der Bundeskanzlerin fällt die

Antwort aber eindeutig aus. Zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit hat

die Frau, die das wichtigste politische Amt im Land bekleidet,

öffentlich einen Zitteranfall erlitten; warum, ist nicht klar. Es ist

deshalb absolut legitim, ausführlich zu berichten und zu fragen, wie

es Angela Merkel tatsächlich geht – und ob sie noch in der Lage ist,

ihr Amt auszuüben. Ganz wichtig: Dabei schwingt die große Sorge mit

um eine Frau, die sich aufgeopfert hat für ihre Arbeit und ihr Land.

Das muss sehr deutlich betont werden in einer Zeit, in der es

hämische, bösartige, menschenverachtende Kommentare zum Zittern der

Kanzlerin hagelt. Von Leuten, die körperlich keine Arbeitswoche im

Leben eines Spitzenpolitikers durchhalten würden und intellektuell

keine fünf Minuten. Denn Spitzenpolitiker zu sein, kann ein

Höllen-Job sein – immer auf Hochtouren, immer in der Kritik, und das

immer in aller Öffentlichkeit. Wie lange Angela Merkel ihrem Job noch

gewachsen ist, kann am Ende nur sie selbst beantworten. Es ist ihr zu

wünschen, dass sie am besten weiß, was sie sich noch zumuten kann und

sollte.

