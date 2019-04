Straubinger Tagblatt: Westen in Libyenüberrumpelt

Der Westen hat zu lange angenommen, er könne den

Ex-General schon irgendwie zur Räson bringen. Ein Irrtum, wie sich

zeigt. Man wird ihn an der Macht beteiligen müssen. Russlands

Präsident Wladimir Putin hat den Europäern und Amerikanern wieder

einmal eine Lektion erteilt. Er hat einen langen Atem bewiesen. Nun

demonstriert er seine Macht und baut seinen Einfluss in einem

weiteren Land des „Arabischen Frühlings“ aus. Was zeigt, wie wichtig

es wäre, mit Moskau wieder eine konstruktivere Ebene zu finden. Wenn

Libyen, nicht wieder ins Chaos stürzen soll, was neue

Flüchtlingsströme zur Folge hätte, kommt die internationale

Gemeinschaft an Haftar und seinen Verbündeten nicht vorbei.

