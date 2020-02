Studie: Großer Handlungsbedarf bei Inklusion am Arbeitsplatz / Deutsche sehen Kollegen mit chronischen Erkrankungen noch im Nachteil (FOTO)

Für Menschen mit sehr persönlichen chronischen Erkrankungen undEinschränkungen muss viel mehr getan werden – dieser Meinung sind 88 Prozent derDeutschen. Sie fordern, dass Personen mit Inkontinenz* besser integriert werden.Auch für Querschnittsgelähmte und andere Menschen mit dauerhaften körperlichenEinschränkungen muss nach Ansicht von 94 Prozent der Bundesbürger mehrpassieren. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von 1.000Deutschen im Auftrag der Coloplast GmbH.

Wer Kollegen hat, die unter Inkontinenz oder anderen chronischen Erkrankungen

leiden, schätzt die Lage besonders dringend ein. 90 Prozent dieser Gruppe sehen

“sehr viel” oder “viel” Handlungsbedarf.

Die Betroffenen selbst fühlen sich schon ein wenig besser integriert, als ihre

Kollegen vermuten, aber immerhin noch 84 Prozent von ihnen wünschen sich mehr

Inklusion.

“Dauerhafte Einschränkungen wie Inkontinenz sind Menschen gerade am Arbeitsplatz

besonders unangenehm, nicht immer können sie selbstbewusst und offen damit

umgehen”, sagt Henning Reichardt, Geschäftsführer bei Coloplast. “Daher brauchen

besonders diese chronisch Erkrankten unsere Unterstützung, um in ihrem Beruf

weiterhin erfolgreich arbeiten zu können.”

Im Job besonders viel Unterstützung benötigt

42 Prozent der Berufstätigen glauben, dass eine chronische Beeinträchtigung es

für die Betroffenen stark erschwert, überhaupt einer Erwerbstätigkeit

nachzugehen. Darüber hinaus meinen 48 Prozent, dass eine weitere Ausübung der

bisherigen beruflichen Tätigkeit nur eingeschränkt möglich ist. Auch könnte die

Karriere nach Einschätzung der Studienteilnehmer schleppender verlaufen, denn

jeder Zweite sieht die berufliche Weiterentwicklung durch körperliche

Einschränkungen als stark gefährdet an.

Viele selbst Betroffene geben an, ihre eigene Arbeitsleistung werde durch ihre

persönliche chronische Erkrankung stark eingeschränkt – 58 Prozent sind dieser

Ansicht. Wer im direkten Umfeld Erfahrung mit chronischen Erkrankungen gemacht

hat, schätzt die Auswirkungen auf die Produktivität geringer ein. Knapp jeder

Zweite von ihnen (48 Prozent) meint, dass eine solche Krankheit die eigene

Arbeitsleistung einschränkt. Dabei sind die chronisch Kranken bereits

selbstbewusster geworden. Nur 39 Prozent aller Befragten glauben an ein

geringeres Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten bei Betroffenen. 2015 waren es

noch 49 Prozent.

Vorgesetzte sollten mit gutem Vorbild vorangehen

Vier von zehn Befragten gehen davon aus, dass die Betroffenheit durch eine

chronische Erkrankung die Beziehung zu den Arbeitskollegen belastet. Wer am

Arbeitsplatz Kontakt zu Betroffenen hat, schätzt die Lage besonders dramatisch

ein: 42 Prozent von ihnen nehmen ein eingeschränktes Verhältnis der Betroffenen

zu den Kollegen an.

“Ein kollegialer Umgang mit Betroffenen ist meist einfacher, als Gesunde

vermuten”, sagt Henning Reichardt. “Wichtig ist, dass beide Seiten offen mit der

Situation umgehen.”

Offenheit zahlt sich in jedem Fall aus. Denn obwohl eine chronische

Beeinträchtigung das Verhältnis zu Kollegen belasten kann, würden nur wenige

Arbeitnehmer ein Geheimnis aus ihrer Erkrankung machen.

Vielmehr würden mehr als drei von vier Befragten mit Kollegen über sehr

persönliche Einschränkungen sprechen. Nicht ganz so groß ist das Vertrauen in

Vorgesetzte. Immerhin: Zwei von drei Befragten würden sich ihnen anvertrauen.

Arbeitgeber sind gefordert, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, und

Vorgesetzte sollten mit gutem Beispiel vorangehen. Während Betroffene das

Verhältnis zu den Kollegen eher positiv beurteilen, herrscht gegenüber

Führungskräften stärkere Hemmung. 41 Prozent der chronisch Kranken haben

diesbezüglich eine eingeschränkte Beziehung zu ihren Chefs. Unter allen

befragten Berufstätigen nehmen hingegen nur 34 Prozent an, dass eine chronische

Erkrankung das Verhältnis zu den Vorgesetzten belastet.

*)Der Begriff Inkontinenz beschreibt verschiedene Einschränkungen im Bereich der

Ausscheidung, die die Nutzung verschiedener Hilfsmittel erforderlich machen.

Hierunter fallen nicht nur Windeln und saugfähige Vorlagen. Auch Stoma-Beutel

sowie sogenannte Kondom-Urinale und Einmalkatheter, mit denen Betroffene, denen

ein natürliches Entleeren der Blase nicht möglich ist, mehrmals täglich das

Ablassen des Harns herbeiführen müssen, gehören dazu.

Hintergrundinformationen

Für die Befragung “Inklusion in Beruf und Alltag” wurden 1.000 Deutsche ab 18

Jahren im Mai und Juni 2019 befragt. Das FORSA-Institut führte die

repräsentative Befragung im Auftrag der Coloplast GmbH, in Kooperation mit dem

IMWF Institut für Management und Wirtschaftsforschung, sowie mit Unterstützung

von Selbsthilfe Stoma-Welt e. V. und Inkontinenz Selbsthilfe e. V. durch. Die

Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet. Bereits 2015 hatte Coloplast erstmals

eine Bevölkerungsbefragung zum Thema Inklusion durchgeführt und legt jetzt, zehn

Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland,

aktuelle Umfrageergebnisse vor.

Weitere Informationen:

https://www.coloplast.de/inklusionunternehmen

Über die Coloplast GmbH

Coloplast bietet Produkte und Serviceleistungen, um das Leben von Menschen mit

körperlichen Beeinträchtigungen zu erleichtern. In enger Zusammenarbeit mit

Anwendern entwickeln wir Lösungen, die ihren sehr persönlichen medizinischen

Bedürfnissen gerecht werden.

Coloplast entwickelt und vertreibt Produkte für die Stoma-, Kontinenz- und

Wundversorgung sowie für die Hautpflege und die Urologie. Darüber hinaus bietet

Coloplast in Deutschland Homecare- Dienstleistungen an. Coloplast ist ein

weltweit operierendes Unternehmen mit mehr als 12.000 Mitarbeitern.

Pressekontakt:

Pressekontakt

Coloplast GmbH

Lena Schlüter

Senior Manager Public Affairs

Kuehnstr. 75

22045 Hamburg

Tel.: +49 (0)40/46862366

E-Mail: delesc@coloplast.com

Coloplast GmbH, Kuehnstr. 75, 22045 Hamburg

Sitz der Gesellschaft: Hamburg

Amtsgericht Hamburg HRB 65501

USt.-Id.-Nr.: DE 247 070 750

Geschäftsführer: Henning Reichardt

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/119173/4519329

OTS: Coloplast GmbH

Original-Content von: Coloplast GmbH, übermittelt durch news aktuell