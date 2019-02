Studie: Mitarbeiter wünschen sich individuelles Coaching – bekommen es aber nicht / Mit einem ganzheitlichen Lernangebot können Unternehmen bisher ungenutztes Potenzial heben (FOTO)

Mitarbeiter sind beim Thema Weiterbildung zwar per se motiviert,wünschen sich jedoch andere Formate als ihnen Unternehmen bieten.Damit wird wertvolles Potenzial aufs Spiel gesetzt. Zu diesem Ergbniskommt die repräsentative Umfrage „Wert der Weiterbildung“ der HaufeAkademie, eine Weiterentwicklung der gleichnamigen Studie aus demJahr 2013.

In einem Punkt sind sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber einig: Die

beliebtesten Weiterbildungsformate sind Seminare und Tagungen. Bei

allen anderen Angeboten klaffen Wunsch und Wirklichkeit weit

auseinander: Am eklatantesten zeigt sich dies bei längeren

Qualifizierungsprogrammen sowie persönlichem Coaching. Obwohl sich

nahezu 80 Prozent der befragten Mitarbeiter diese Formate wünschen,

bekommen nur 34 bzw. 21 Prozent die Möglichkeit, an solchen

teilzunehmen. Dabei ist gerade Coaching besonders wirksam. Der Grund:

Es fokussiert auf die individuelle Zielsetzung des Mitarbeiters und

definiert die Entwicklungsschritte, die nötig sind, um dieses Ziel zu

erreichen. Dabei kommen professionelle Analyse- und

Interventionsinstrumente zum Einsatz. Durch permanente Rückkoppelung

weiß der Coachee stets, wo er gerade steht.

Der Nutzen von digitalem Lernen ist in den Unternehmen noch nicht

angekommen

Die Studie zeigt auch, dass Lernen noch nicht ganzheitlich genug

betrachtet wird. So halten Mitarbeiter E-Learnings und Blended

Learnings (eine Kombination aus Online-Formaten und

Präsenzveranstaltungen) für am wenigsten sinnvoll – und letzteres

wird auch nur in 13 Prozent der Unternehmen angeboten. Dabei fördert

die gezielte Kombination von Analogem und Digitalem ganzheitliche

Weiterbildungsprozesse. Denn Wissen aus Seminaren und Trainings kann

mit Hilfe von digitalen Formaten direkt im Arbeitsalltag wiederholt

und angewendet werden. Dies wirkt dem Vergessen entgegen und fördert

den direkten Lerntransfer in die Berufspraxis – für mehr

Ergebniswirksamkeit und businessrelvanten Output. Ein weiterer

Vorteil von Format- und Methodenvielfalt: Sie ermöglicht den

Lernenden maximale Flexibilität und Individualisierung.

Empfehlungen von Kollegen und Vorgesetzten haben Priorität

Bei wem suchen Mitarbeiter Rat, um eine geeignete Weiterbildung zu

finden? Laut Studie hören sich die Befragten in erster Linie intern

um: 93 Prozent bei ihren Kollegen und Vorgesetzten. Die

Personalentwicklung folgt mit 84 Prozent erst an dritter Stelle. Die

Tatsache, dass die Mitarbeiter Empfehlungen aus ihrem unmittelbaren

beruflichen Umfeld vorziehen, zeigt: HR ist noch nicht in der

Beraterrolle angekommen und verschenkt damit wertvolles Potenzial, um

definierte Weiterbildungsthemen und -formate voranzutreiben und so

das Know-how des Unternehmens in eine strategisch stimmige Richtung

zu lenken.

Fazit: Unternehmensstrategie und Mitarbeiterwünsche in den

Mittelpunkt stellen

Um Mitarbeiter stets auf dem aktuellen Wissensstand zu halten, sie

besser zu fördern und langfristig zu binden, sollten Unternehmen sie

in den Auswahlprozess von Maßnahmen miteinbeziehen. Auch gilt es, den

Blickwinkel zu weiten: Coaching ist beispielsweise längst nicht mehr

der Management-Ebene vorenthalten, sondern kann auf allen

Hierarchiestufen zu strategisch relevanter Entwicklung führen.

Ähnliches gilt für die Lernformate: Eine gezielte Kombination aus

Digitalem und Analogem hebt Lernen im Unternehmen auf eine neue

Ebene. „Wie die Studienergebnisse zeigen, schöpfen Unternehmen das

Potenzial ihrer Mitarbeiter noch nicht annähernd aus. Dabei ist in

Zeiten von Digitalisierung und Fachkräftemangel kontinuierliche

Weiterentwicklung das Mittel der Wahl, um die Mitarbeiter für die

Herausforderungen der Zukunft zu befähigen,“ resümiert Dr. Jörg

Schmidt, Geschäftsführer der Haufe Akademie.

Studie „Wert der Weiterbildung“

Für die repräsentative Studie „Wert der Weiterbildung“ befragte

das Marktforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Haufe Akademie

bundesweit 1.018 Angestellte. Die Umfrage wurde im August 2018 als

Online-Befragung durchgeführt. Die aktuelle Studie stellt eine

Weiterentwicklung der ersten Umfrage „Wert der Weiterbildung“ aus dem

Jahr 2013 dar.

