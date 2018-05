Studie: Roboter und Künstliche Intelligenz – die Arbeitswelt 4.0 zieht in die Versicherungsbranche ein

Jeder technische Fortschritt hat dafür gesorgt,

dass bestimmte Berufe oder Tätigkeiten hinfällig wurden, dafür

entstanden an anderer Stelle allerdings neue Aufgaben, Berufe und

Anforderungsprofile. Vor diesem Hintergrund hat der

Softwarehersteller Adcubum in Zusammenarbeit mit den

Versicherungsforen Leipzig eine umfassende Studie über die Zukunft

der Versicherungsbranche ausgearbeitet. Die Studie stützt sich auf

die Analyse relevanter Zukunftstrends, aktuelle technologische Best

Practices sowie auf die Befragung von Versicherungs-Vorständen und

Experten für die digitale Transformation hin zur Assekuranz 4.0.

Noch überwiegen im beruflichen Umfeld der Versicherungen

Standardlinientätigkeiten. Diese Prozesse werden künftig allerdings

verstärkt datenbasiert und automatisiert ablaufen. „Der Fokus

menschlicher Arbeit wird sich weg von Routinetätigkeiten hin zu

Spezialaufgaben verlagern, die von Computern nicht abgebildet werden

können“, erklärt Vincent Wolff-Marting, Leiter Kompetenzteam

Digitalisierung und Innovation bei den Versicherungsforen Leipzig.

Die Entwicklung betrifft sämtliche Bereiche, beginnend bei der

Produktentwicklung: Um übergreifende Absicherungsbedarfe zu erkennen,

werden die Assekuranzen zunehmend auf unstrukturierte Daten wie

Einträge in sozialen Netzwerken zugreifen. Darüber hinaus wird sich

die Produktlandschaft der Versicherer hin zu einem stärker

datenbasierten, hochgradig modularen und individualisierbaren

Versicherungsschutz entwickeln. Individuell bedeutet hier, dass ein

Produkt ganz genau für eine Person zusammengestellt wird und damit in

seiner spezifischen Ausprägung nur einmal vorkommen kann. Die

Produkte werden vollautomatisch generiert und datenbasiert

kalkuliert. Für die Kalkulation werden neben Pauschalstatistiken

zusätzliche Daten (Verhaltensdaten, Umweltdaten, Schadendaten etc.)

genutzt und in Beziehung gesetzt. In einem solchen Umfeld wird

folglich die Nachfrage nach Data Scientists steigen, die diese

Systeme bewirtschaften und weiterentwickeln. Sie vereinen Fachwissen

mit Expertise auf den Gebieten der Mathematik und der Informatik.

In der Schadenserfassung wird die Mehrzahl der Standardfälle

künftig von intelligenten Systemen bearbeitet. Nur für komplizierte

Fälle werden dann noch Experten mit Spezialwissen zu Rate gezogen.

Auch der Vertrieb wird stärker automatisiert. Chatbots und

Robo-Advisor werden mit steigender Tendenz den klassischen Berater

ersetzen. Damit die Systeme diese hochkomplexe Transferleistung

erbringen können, werden Entwickler für maschinelles Lernen benötigt,

die die Systeme entsprechend trainieren.

„Die Assekuranz 4.0 erfordert fachübergreifende Teams, die über

ein hohes Maß an Querschnittswissen und IT-Kompetenzen verfügen. Die

Aufgabe von Führungskräften wird es sein, diese interdisziplinären

Teams zu leiten“, sagt Dr. Holger Rommel, COO der Adcubum AG. Der

Versicherungsexperte gibt aber zu bedenken, dass nicht alles, was

technisch möglich auch immer zu 100 Prozent umsetzbar ist. „In der

Schadensregulierung und im Vertrieb wird es immer Kunden geben, die

einen persönlichen Ansprechpartner einfordern“. Gerade in einem so

sensiblen Sektor wie der Versicherungsbranche sei es entscheidend,

die Balance zwischen technischer Machbarkeit und persönlicher Nähe zu

finden.

Mehr Details und weitere hochrelevante Erkenntnisse sind ab sofort

in der Studie „Assekuranz 4.0 – Versicherungen im digitalen Dreieck,

Wie sich das Geschäftsmodell Versicherung in seinen Produkten,

Prozessen und Arbeitswelten verändern wird“ ersichtlich. Die Studie

ist auf der Website von Adcubum auf Anfrage gratis erhältlich:

http://www.adcubum.com/aktuell/adcubum-studie

Die Adcubum-Gruppe

Adcubum ist ein führender Schweizer Hersteller von

Standardsoftware für die internationale Assekuranz. Insgesamt

beschäftigt Adcubum über 300 hochqualifizierte Mitarbeitende am

Hauptsitz in St. Gallen und in den Niederlassungen in Hamburg,

Düsseldorf, Stuttgart, Zürich-Wallisellen, Solothurn, Lausanne und

Luzern. Kern der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und Wartung

der Standardsoftware adcubum SYRIUS, ein modular aufgebautes System

für Kranken-, Unfall- und Sachversicherungen. Zusammen mit

qualifizierten und spezialisierten Partnerunternehmen bietet Adcubum

bei der Produkteinführung und -optimierung sämtliche benötigten

Dienstleistungen zur erfolgreichen Einführung des Systems an. Weitere

Informationen unter: http://www.adcubum.de/

Die Versicherungsforen Leipzig GmbH

Die Versicherungsforen Leipzig verstehen sich als Dienstleister

für Forschung und Entwicklung (F&E) in der Assekuranz. Als

Impulsgeber für die Versicherungswirtschaft liegt ihre Kernkompetenz

im Erkennen, Aufgreifen und Erforschen neuer Trends und Themen, zum

Beispiel im Rahmen von Studien und Forschungsprojekten unter

unmittelbarer Beteiligung von Versicherern. Basierend auf aktuellen

wissenschaftlichen und fachlichen Erkenntnissen entwickeln und

implementieren sie zukunftsweisende Lösungen für die Branche. Mit dem

speziellen Wissen der Versicherungsbetriebslehre, der

Versicherungsinformatik, der Versicherungsmathematik und des

Versicherungsrechts schaffen die Versicherungsforen Leipzig die Basis

für die Lösung anspruchsvoller neuer Fragestellungen innerhalb der

Assekuranz. Zudem ermöglichen die wissenschaftliche

Interdisziplinarität und der hohe Praxisbezug einen aufschlussreichen

„Blick über den Tellerrand“.

