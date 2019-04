Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu dem Machtverlust Erdogans

Plötzlich ist der Pragmatiker Recep Tayyip

Erdogan wieder da. Seit einem halben Jahrzehnt war er hinter dem

Techniker der totalen Macht verborgen geblieben. Noch in der Nacht

der Kommunalwahlen, die er selbst zur „Überlebensfrage“ für die

Türkei, für sich selbst und seine islamische Regierungspartei AKP

erklärt hatte, vollzog der türkische Staatspräsident die Wende und

räumte ein, was nicht mehr zu verbergen war: Die vereinte Opposition

hat die Wahlen dort gewonnen, wo es wehtut – in den Metropolen der

Mittelmeerküste, in der Hauptstadt Ankara und vermutlich auch in der

Megacity Istanbul.

