Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu G-7-Gipfel

Die internationale Nachkriegsordnung ist mit dem

G-7-Gipfel von Biarritz weiter erodiert. Das, was einmal „der Westen“

genannt wurde, existiert nur noch in Bruchstücken. . . . Der

diesjährige Gastgeber Emmanuel Macron hat die Realität anerkannt.

Angesichts offenkundigen Streits in der Handelspolitik, beim

Klimaschutz oder in Sicherheitsfragen wird gar nicht versucht, um

jeden Preis ein abgestimmtes Dokument zu präsentieren. Stattdessen

wird punktuell geschaut, in welchen Teilbereichen sich die Gruppe

noch einigen kann. Ohne den Ehrgeiz, wenigstens unter alten

Verbündeten weitgehenden Konsens herzustellen, verliert der G-7-Kreis

weiter an Bedeutung.

