Stuttgarter Zeitung: Scharfe Reaktion / Nach Israels Angriff auf iranische Truppen in Syrien ist eine Eskalation nicht ausgeschlossen

Mit seinem Angriff auf Stellungen der iranischen

Streitkräfte sendet Israel eine überraschend harte Botschaft an

Teheran – und eine wichtige: Israel wird sich wehren, immer

deutlicher und immer offener. Wenn sich der Feind aus Israels Sicht,

der mit der Auslöschung des jüdischen Staats droht, im Grenzgebiet

festsetzt und konkrete Angriffe plant, reicht Rhetorik nicht. Hinzu

kommt, dass der Iran bereits im Libanon mit der Hisbollah einen

Stellvertreter in unmittelbarer Nähe zu Israel positioniert hat. Das

Mullah-Regime spielt mit dem Feuer. Auch wenn es kein Interesse an

einem Krieg hat, ist eine Eskalation nicht ausgeschlossen. Im

aufgeheizten Nahen Osten sind schon Kriege ausgebrochen, obwohl

keine der beiden Seiten das gewollt hatte. Doch wenn der Iran einen

Ausbruch der Gewalt verhindern will, muss sich das Regime

zurückhalten. Das gilt für aktuelle Vergeltungsschläge genauso wie

für zukünftige Provokationen.

Pressekontakt:

Stuttgarter Zeitung

Redaktionelle Koordination

Telefon: 0711 / 72052424

E-Mail: spaetdienst@stzn.de

http://www.stuttgarter-zeitung.de

Original-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell