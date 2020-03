Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Coronavirus

Die Ungeduld ist menschlich verständlich. Wer wünscht sich nicht, dass die harten Auflagen wegen der Corona-Krise so schnell wie möglich aufgehoben werden und wir in unser gewohntes Leben zurück können? Wer versteht nicht die Sorgen um die Wirtschaft und den sozialen Zusammenhalt, wenn die Corona-Beschränkungen noch viele Wochen anhalten? Aber wer jetzt als Politiker lautstark nach Exit-Strategien ruft, sendet das falsche Signal. Er will heute über den dritten Schritt reden, ohne dass die davor notwendigen Schritte gegangen sind. Noch sind wir in der Phase der Vorbereitung auf den Höhepunkt der Infektionswelle. Alle Kräfte müssen sich darauf konzentrieren, weitere Infektionen zu unterbinden.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 – 7110

cvd@stn.zgs.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/39937/4559303

OTS: Stuttgarter Nachrichten

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell