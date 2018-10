Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Parteitag der Tories

May gegen Johnson – der Streit der beiden

Kontrahenten ähnelt einem Boxkampf. Zum Auftakt des Parteitags der

britischen Tories hat der frühere Außenminister Boris Johnson zum

ersten Schlag ausgeholt. Premierministerin Theresa May setzt sich zur

Wehr – sie ist nicht zu beneiden. Falls May gehofft hatte, der

Nation ungestört ein neues Reformprogramm für die Insel-Gesellschaft

vorstellen zu können, täuschte sie sich gewaltig. Und Mays Spielraum

verengt sich weiter. Wie sie heil allein nur durch die nächsten Tage

kommen soll, ist ihr selbst wohl schleierhaft. Klar ist: Ein heißer

Herbst kommt bestimmt.

