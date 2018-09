Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Ditib

Weg ist er. Güle, güle. Auf Wiedesehen.

Natürlich bleibt Recep Tayyip Erdogan in Deutschland willkommen.

Zum Beispiel, um bekanntzugeben, wann die nächsten politischen

Gefangenen in der Türkei freikommen. Auch Arbeitsgespräche über

die wirtschaftlichen Beziehungen und Folgen der aktuellen Lira-Krise

machten Sinn. Ebenso Verhandlungen über einen Frieden in Syrien und

das Selbstbestimmungsrecht der Kurden. Nur Auftritte zu

Wahlkampfzwecken und solche wie jetzt in der neuen Kölner

Zentralmoschee sollte Erdogan Deutschland ersparen. Sie treiben nur

Keile zwischen Deutsche, türkischstämmige Deutsche und die hier

lebenden Türken. Sieht man davon ab, dass die öffentliche Sicherheit

zu keiner Zeit in Gefahr geriet, so brachte Erdogans »Besuch« kein

einziges positives Ergebnis. Dafür aber hat er sehr viel Staub

aufgewirbelt und Porzellan zerschlagen. Bei der Pressekonferenz mit

der Bundeskanzlerin wurde ein Journalist abgeführt. Beim offenbar

unverzichtbaren Bankett mit dem Bundespräsidenten beleidigte Erdogan

hier lebende Gegner seines Regimes in übelster Weise. Dann reisten

Tausende vergebens nach Köln, um ihm zuzujubeln oder ihren Protest

zu zeigen. Und ein Treffen mit dem NRW-Ministerpräsidenten musste in

einen schnöden Flughafenraum verlegt werden, weil der ursprünglich

angesprochene Schlossbesitzer einen Despoten nicht bei sich zu Gast

haben wollte. Und warum? Weil die größte Dachorganisation hier

lebender Muslime, Ditib, eine große, architektonisch interessante

Moschee, die lange in Betrieb ist, nun offiziell und mit Erdogan

einweihen wollte. Dabei ist selbst für Kölner Verhältnisse sehr viel

schiefgelaufen – von der Einladungsliste, auf der alle Nicht-Türken

fehlten, die sich um den Moscheebau verdient gemacht haben, bis zum

geplanten Fest mit Erdogan im Außenbereich, das wegen der

unprofessionellen, intransparenten Vorbereitung durch Ditib und

fehlender Sicherheit abgesagt werden musste. Nun wird diskutiert, ob

dieser Chaos-Verein Ditib vom Verfassungsschutz beobachtet werden

soll. Warum eigentlich? Dass der Verband, der 900 der etwa 2800

Moscheen und islamischen Gebetshäuser in Deutschland leitet, vom

türkischen Religionsministerium geleitet und finanziert wird, ist

ohnehin klar. Auch das Ausspionieren angeblicher Gülen-Anhänger durch

Ditib-Imame und die kruden Theaterstücke für Kinder in

Ditib-Moscheen kamen ohne Verfassungsschutz ans Licht. Besser wäre

es, die Ditib scheiterte an inneren Widersprüchen. Ein Hinweis dafür

ist die Selbstauflösung ihres Jugendverbandes. Bis dahin aber

sollte kein deutsches Steuergeld mehr an Ditib fließen. Und die

Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld, die eigentlich als

Integrationsprojekt geplant war? Der Start ist missglückt. Aber auf

der Strecke warten viele Kurven. Da kann sich die Richtung auch

wieder ändern.

