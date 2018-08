Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Krise in der Türkei

Spannend dürfte in naher Zukunft werden, wie

sich die Türkei gedenkt, auf der internationalen Bühne aufzustellen.

Im Augenblick liebkost Präsident Erdogan China und Russland bei

Weitem mehr als Europa oder die USA. Das ist unter mehr Aspekten

als nur dem wirtschaftlichen interessant. Das östlichste

Nato-Mitglied ist ein wankelmütiger Partner geworden. So wie Erdogan

im Inneren versucht, immer mehr Macht auf sich alleine zu vereinen,

so versucht er die Türkei im Äußeren als allein stehende, starke

Nation zu positionieren – mal gegen die einen, mal gegen die

anderen, aber nie zusammen mit einem festen Partner. Auf Dauer wird

diese Taktik sowohl im Inneren als auch im Äußeren scheitern. Bis

dahin kann allerdings noch sehr viel Porzellan zerschlagen werden.

