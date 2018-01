Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Lieferung deutscher Waffen in die Türkei

Völlig unerheblich, ob der letzte Beweis geführt

ist oder nicht – allein die Möglichkeit, dass die Nato-Partnerin

Türkei deutsche Waffen für ihren Feldzug in syrischen Kurdengebieten

einsetzt, zwingt Deutschland zu einer klaren Haltung. Im konkreten

Fall hieße das in der Abwägung: Der Zusammenhalt in der Nato steht

obenan, denn die Allianz garantiert Deutschlands äußere Sicherheit.

Dahinter treten ebenfalls wichtige Aspekte zurück wie das Bemühen,

mit Waffenverkäufen ins Ausland keine Konflikte anzuheizen. Im

Klartext: Will die Türkei deutsche Schutzausrüstung für ihre

deutschen Panzer, soll sie die bekommen. Generell braucht Deutschland

endlich eine plausible, aus deutschen und aus EU-Interessen

abgeleitete Marschroute für die Ausfuhr von Waffen. Wann, wenn

nicht jetzt angesichts der türkischen Syrien-Politik will der

Bundestag damit anfangen, die Wegmarken dafür abzustecken?

