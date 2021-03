Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Testpflicht für Urlauber

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Testpflicht für Urlauber

Die Testpflicht für Reiserückkehrer kommt – wahrscheinlich. Sie gilt von Dienstag an – so die Ansage vor dem Wochenende. Zuvor waren auch schon der Sonntag und der Freitag als Termine genannt, doch nach den Ankündigungen begann das Nachdenken. Dabei kam heraus, dass doch noch das ein oder andere geregelt werden muss. Das erinnert an die Verkündung der Osterruhe, deren Halbwertszeit der eines Schoko-Osterhasen in Kinderhänden entsprach. Apropos Kinder: Denen bringt man bei, dass erst denken, dann reden die bessere Reihenfolge ist.

So richtig es ist, die Einreisen nicht nur dann zu kontrollieren, wenn die Menschen aus Risikogebieten, Hochrisikogebieten oder Gebieten mit Virusvarianten kommen, so katastrophal ist die Kommunikation. Und weil Inhalt und deren Verbreitung von den Menschen als zusammenhängend wahrgenommen werden, sinkt das Vertrauen in die Entscheider rapide.

