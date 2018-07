Stuttgarter Nachrichten: zu Merkel/Seehofer

Es gibt in der Politik manchmal Grenzen, die in

Krisenzeiten verschwimmen, etwa die zwischen wichtig und widerlich.

Es ist wichtig und durchaus verantwortungsvoll, den Streit über die

künftige Asylpolitik, der in Berlin die Union und die gesamte große

Koalition an den Rand des Scheiterns bringt, auszutragen – auch

Positionen zu benennen, ohne elegant ein Kompromiss-Ass aus dem Ärmel

zu ziehen, wenn die harte Kontroverse dramatisch aus dem Ruder zu

laufen droht und sich zuspitzt. Widerlich wird die politische Debatte

dann aber, wenn sie von Egoismen und Machtspielen überlagert wird und

wenn der Streit über die Sache zum individuellen Begleichen offener

Rechnungen missbraucht wird.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 – 7110

cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell