Badische Zeitung: Krisentage der Union: Irrwitz in Echtzeit / Leitartikel von Thomas Fricker

Konservative als skrupellose Zocker – kaum ein

Bild wirkt abschreckender auf ein weiterhin zahlenmäßig gar nicht so

kleines bürgerliches Publikum. Kaum jemals wurden seine Entstehung

und Verbreitung leichtfertiger in Kauf genommen als jetzt vom

Bundesinnenminister und Noch-CSU-Chef. Seehofer war kein

Krisenszenario zu düster, um sich als Macher zu inszenieren. Er

redete Probleme groß, um die Kanzlerin klein zu machen, er schürte

Ängste und spielte Poker mit ihnen – am Ende sollten ein paar

Flüchtlinge an den Grenzen draußen, Angela Merkel als Gedemütigte

und er als Sieger übrig bleiben. Das hat nicht funktioniert. Weil die

Bürger die Maßlosigkeit hinter Seehofers Plan erkannten und nicht

einmal die CSU zuletzt sicher war, ob mit einer solchen Linie

wenigstens die Macht im Freistaat zu garantieren wäre. Zertrümmert

worden ist unterwegs zu dieser Erkenntnis allerdings die Gewissheit,

wonach CDU und CSU weiter politische Geschwister sein sollten.

http://mehr.bz/khs150l

Pressekontakt:

Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell