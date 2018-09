Stuttgarter Nachrichten: zum Kompromiss im Fall Maaßen

Dem von Seehofer und Nahles auf die Spitze

getriebenen Konflikt – von dem einen unnötig brutal, von der anderen

überraschend naiv – folgt ja kein reinigendes Gewitter. Dazu fehlen

der Bundeskanzlerin längst Blitz und Donner. Dass Maaßen kein

Staatssekretär wird, ist eine so banale Lösung, dass sie nur eines

zeigt: Schwarz-Rot will nicht mehr. Es muss. Zusammengehalten von

erschreckenden Umfrageergebnissen, zu uneins für gemeinsame Erfolge,

zu ausgelaugt zum starken Auftritt: Selten hat ein tiefer Konflikt

und dessen oberflächliche Beilegung so hoffnungslos in die verwundete

Seele dieser lieblosen wie ungeliebten Koalition blicken lassen

